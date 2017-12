Real “méo mặt” sau trận thắng Dortmund

Giành chiến thắng 3-2 trước Dortmund trong trận cầu thủ tục ở vòng bảng Champions League, Real đã nhận hậu quả khôn lường. Theo đó, trung vệ Varane đã dính chấn thương phải rời sân sớm. Theo Marca (tờ báo thân Real), Varane sẽ không kịp bình phục chấn thương, để ra sân ở trận chiến với Sevilla cuối tuần này.

Varane dính chấn thương ở trận đấu với Dortmund (Ảnh: Getty).

Lukaku đứng trước cơ hội lập kỷ lục ấn tượng

Nếu ghi bàn ở trận đấu với Man City tại vòng 16 Premier League, Lukaku sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên sau Diego Forlan, cựu cầu thủ MU, 3 lần liên tiếp chọc thủng lưới một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt ở giải VĐQG.

Ronaldo muốn vô địch Champions League 2017/2018

Ở phát biểu mới đây, tiền đạo Ronaldo cho biết, anh muốn cùng đồng đội giành chức vô địch Champions League 2017/2018, để trở thành đội bóng đầu tiên giành 3 chức vô địch liên tiếp tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

SỐC nặng với BXH 10 nhân vật bóng đá bị ghét nhất thế giới

VOV.VN - BXH 10 nhân vật bóng đá bị ghét nhất thế giới theo tạp chí Four Four Two có sự hiện diện của HLV Mourinho và siêu sao Ronaldo.

HLV Park Hang Seo tiết lộ mục tiêu của U23 Việt Nam ở M-150 Cup 2017

Sáng nay (7/12), U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang Seo đã lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá quốc tế M-150 Cup 2017. HLV Park Hang Seo cho biết, mục tiêu chính của U23 Việt Nam tại M-150 Cup là kiểm tra, đánh giá lực lượng cũng như sự vận hành của hệ thống chiến thuật mà ông và các cộng sự đang xây dựng. Đó cũng là lý do ông quyết định mang sang Thái Lan nhiều sự lựa chọn về nhân sự, trong đó có cả những cầu thủ trẻ tiềm năng được triệu tập bổ sung vào phút cuối./.

Chùm ảnh: 27 tuyển thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan dự M-150 Cup 2017

VOV.VN - HLV Park Hang Seo chốt danh sách 27 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường tham dự giải M-150 Cup 2017 diễn ra tại Thái Lan.

Hoàng Yến/VOV.VN Tổng hợp

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Tin tài trợ

1 năm 2 đợt uống thứ này, cả đời khỏi lo bị hay quên, trí nhớ kém

Lohha Trí não

ích trí nhân- cứu tinh với chứng tiểu đêm nhiều lần.

An niệu nữ

VietBao.vn