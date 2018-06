MU tan mộng chiêu mộ Samuel Umtiti

Cuối mùa giải 2017/2018, báo giới Anh và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin MU sẽ nâng cấp hàng thủ bằng việc chiêu mộ trung vệ Samuel Umtiti. Tuy nhiên, hy vọng của những người yêu mến Quỷ đỏ đã bị dập tắt khi Barca chính thức gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Pháp thêm 5 năm.

Giao kèo mới của Samuel Umtiti và đội chủ sân Nou Camp sẽ có thời hạn tới năm 2023. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của trung vệ 25 tuổi với Barca cũng được nâng từ mức 60 triệu Euro lên đến 500 triệu Euro. Dẫu vậy, mức lương trong bản hợp đồng mới của ngôi sao người Pháp lại không được tiết lộ.

Juventus chiêu mộ thành công Emre Can

Đích thân giám đốc điều hành của Juventus đã xác nhận với Sky Sports rằng thương vụ chiêu mộ tiền vệ Emre Can đã hoàn tất. Được biết, cầu thủ người Đức gia nhập đội bóng thành Turin từ Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do và sẽ ký hợp đồng 4 năm, kèm theo mức lương 6 triệu Euro/năm.

Leroy Sane bị loại khỏi ĐT Đức vì bệnh ngôi sao?

Tờ The Sun tiết lộ, Leroy Sane không có tên trong danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018 là do mắc “bệnh ngôi sao”. Theo The Sun, tài năng trẻ này đã trở nên kiêu ngạo và có cách hành xử không đúng mực sau khi trải qua mùa giải 2017/2018 cực kỳ thành công với Man City. Do đó, HLV Joachim Loew buộc phải “trảm” Leroy Sane để duy trì sự ổn định của ĐT Đức./.

