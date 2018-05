Liverpool nhận tin buồn trước trận đấu với Real

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Liverpool đã nỗ lực ngồi vào bàn đàm phán với Emre Can nhằm gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Đức này. Tuy nhiên mọi công cuộc đàm phán giữa The Kop và Emre Can đều đi vào bế tắc.

Emre Can quyết định chia tay Liverpool. (Ảnh: Getty)

Và tiền vệ 1994 đã quyết định dứt áo rời Liverpool tìm bến đỗ mới. Trước đó, ngoài Juventus, thì Bayern cũng rất quan tâm tới tiền vệ này. Sau một thời gian cân nhắc, Emre Can đã quyết định cập bến Juventus.

Theo tờ Tuttosport cho hay, cầu thủ sinh năm 1994 đã sang Italia để hoàn tất thủ tục với đội bóng thành Turin. Được biết, bản hợp đồng của Emre Can với Juventus sẽ có thời hạn 5 năm.

Trường Giang/VOV.VN

VietBao.vn