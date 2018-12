Chelsea, Arsenal tranh nhau sao Roma

Mới đây, tờ Express đăng tải, Tottenham, Arsenal và Arsenal đang cạnh tranh nhau tới chữ ký của ngôi sao đang khoác áo AS Roma- Cengiz Under. Hiện tại, Cengiz Under đang là tiền đạo 21 tuổi và có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Các "ông lớn" của Ngoại hạng Anh tranh sao Roma. (Ảnh: Getty)

Kể từ khi gia nhập Roma vào năm 2017, chân sút sinh năm 1997 này đã có 12 pha lập công sau 49 lần ra sân cho đội bóng “Áo bã trầu” này. Ngoải 3 đội bóng tới từ thành London thì mới đây Man City cũng đã chính thức đánh tiếng tởi Roma về tiền đạo này.

Hiện tại, hợp đồng của Cengiz Under với đội chủ sân Olimpico còn tới năm 2022.

PV/VOV.VN

VietBao.vn