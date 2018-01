Sân gôn The Bluffs Hồ Tràm Strip tiếp tục giữ vững vị thế của mình khi một lần nữa được tạp chí Golf Digest công nhận là một trong những sân golf tốt nhất thế giới.

Golf Digest – tạp chí golf được biết đến rộng rãi khắp toàn cầu – vừa công bố bảng xếp hạng 100 sân golf tốt nhất thế giới lần thứ hai, trong đó The Bluffs đã xuất sắc tăng 39 bậc so với xếp hạng năm 2016.

Sân golf đẳng cấp của Việt Nam, The Bluffs Hồ Tràm Strip xuất sắc vươn lên vị trí thứ 35 trong bảng xếp hạng 100 sân golf tốt nhất thế giới.

Tuần trước, Golf Digest công bố sân golf The Bluffs của Việt Nam xếp thứ 35, vượt năm hạng so với Royal Troon – sân golf Scotland từng 9 lần đăng cai giải Open Championship.

Bà Sonia Hương Mai, Tổng Giám đốc của The Bluffs – sân golf được đánh giá cao bởi Hiệp hội Golf Việt Nam và World Golf Award danh tiếng thế giới vào tháng 10 và 11/2017, chia sẻ: “Thời gian vừa qua thật sự có quá nhiều điều bất ngờ. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là, chúng tôi đã rất may mắn khi được liên tục cung cấp nguồn lực cũng như sự hỗ trợ cần thiết để nâng cấp chất lượng sân cỏ và dịch vụ đẳng cấp thế giới của The Bluffs tốt hơn từng ngày”.

Được thiết kế bởi gôn thủ huyền thoại Greg Norman, The Bluffs đã chính thức hoạt động từ tháng 10/2014, được đánh dấu bằng sự kiện giải đấu từ thiện giữa cựu vô địch giải Ngoại hạng Mỹ - Michael Campbell và Robert Rock - người hai lần vô địch giải European Tour.

Một năm sau, sân golf phong cách links nằm cách TP.HCM hai tiếng đi bằng xe hơi đã gây tiếng vang lớn khi nhận giải thưởng “Sân golf mới tốt nhất thế giới” tại lễ trao giải World Golf Awards, đồng thời đăng cai giải golf quốc tế Hồ Tràm Mở Rộng (Ho Tram Open) - sự kiện gôn nằm trong khuôn khổ giải Asian Tour vào cuối 2015, thu hút những tên tuổi lớn trong làng golf thế giới đến Việt Nam như ngôi sao golf quốc tế Sergio Garcia cũng là đương kim vô địch của giải đấu.

Mặc dù đã giữ vị trí cao trong danh sách các sân golf đẳng cấp nhất thế giới, nhưng The Bluffs vẫn duy trì thực hiện cải tạo, bảo dưỡng sân thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cao cấp để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho golf thủ.

Ngoài việc giảm tỷ lệ cỏ xâm lấn một số cồn cát và cắt cỏ mọc cao xung quanh các điểm phát bóng, đội ngũ quản lý và bảo dưỡng sân The Bluffs hiện đang làm việc với chuyên gia của On Course Agronomic Consulting đến từ Mỹ để cải thiện tình hình mặt sân, đặc biệt là các vùng quanh hố cờ.

Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 12 để sẵn sàng cho sự trở lại của giải gôn vô địch nhà nghề Hồ Tràm Players Championships thuộc khuôn khổ Asian Tour tại The Bluffs.

Danh sách “100 sân golf tốt nhất thế giới” của Golf Digest được tổng kết với sự đóng góp của nhiều chuyên gia đánh giá sân golf từ khắp nơi trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bảng xếp hạng 2018 của Golf Digest đã tách hẳn các sân golf của Mỹ ra khỏi danh sách bình chọn của thế giới.

Được biết, thứ hạng cao nhất của đợt bình chọn thuộc về sân golf Royal County Down thuộc Bắc Ireland, theo sau là Royal Dornoch của Scotland và Royal Melbourne của Australia. Hai sân golf khác của Scotland giữ hạng 4 và 5 là Muirfield và Old Course tại St. Andrews./.

