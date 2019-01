Đội tuyển Iran đứng thứ 26 thế giới và số một châu Á thì trình độ đương nhiên vượt trội Việt Nam (VN) hiện xếp thứ 100. Nó phản ảnh qua thời lượng kiểm soát bóng 68% dành cho Iran với 17 cú sút cầu môn trong khi học trò ông Park có tám lần dứt điểm hầu hết ra ngoài. Chút tiếc nuối Công Phượng và Quang Hải bỏ lỡ thời cơ khi sút gần cầu môn nhưng một thủ môn phá và một đi ra ngoài.

Việc đội tuyển VN thua nhẹ Iran 0-2 là bình thường và chẳng xấu mặt nào khi các cầu thủ đã dốc hết sức ra chơi không hối tiếc.

Cái hay của thầy trò ông Park trong cuộc chơi chênh lệch đẳng cấp là bóng đá VN vẫn giữ bản sắc của mình và không giống một thời vụng dại gặp đối thủ lớn chỉ biết phá bóng. Các tuyển thủ vẫn tự tin, biết nghe lời thầy và không có thái độ buông xuôi. Họ chiến đấu rất ngoan cường như không muốn bộc lộ cho đối phương biết mình ở thế yếu kém hơn.

Các tuyển thủ VN nỗ lực hết mình nhưng Iran vẫn cho thấy một đẳng cấp vượt trội. Ảnh: ANH HỮU

Đội trưởng Quế Ngọc Hải lăn xả không biết sợ, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Tiến Dũng,… liều mình như chẳng có. Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức chạy tung tăng khắp nơi để tìm bóng. Thủ môn Văn Lâm chọn điểm rơi phản xạ nhạy bén cứu nhiều bàn thua trông thấy… Cả đội chơi gắn kết với cự ly đội hình hợp lý vẫn không sao ngăn cản tuyển Iran mạnh mẽ hơn, giỏi hơn và tấn công đa dạng hơn.

Thực tế phong độ lẫn khí thế của đội tuyển VN đang lên rất cao sau chức vô địch AFF Cup 2018 nhưng Iran đã cất lên tiếng nói của đẳng cấp. Thử tưởng tượng một đội tuyển quốc gia vừa chơi World Cup 2018 đá thắng Morocco, cầm hòa Bồ Đào Nha và thua sít sao Tây Ban Nha thì chắc chắn trên tài rất xa một nhà vô địch Đông Nam Á.

Nếu như đội tuyển VN ở trận ra quân thua ngược Iraq 2-3 vào phút cuối do thiếu may mắn thì cái thua Iran 0-2 là thua toàn diện. Những ưu điểm về kỹ thuật khéo léo hay tinh thần chiến đấu của học trò ông Park đều có vượt trội trong mỗi cầu thủ Iran. Họ lại cao to hơn với một phong cách chơi bóng và ý thức chiến thuật lão luyện thì không thắng mới là chuyện ngược đời.

Sau hai trận thua ở vòng chung kết Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo trận cuối gặp Yemen (thua Iran 0-5 và thua Iraq 0-3) phải quyết thắng để chờ may mắn trở thành 4/6 đội thứ ba của bảng có thành tích tốt vào vòng 16 đội.

Biết thua Iran từ hiệp 1 và hướng đến trận gặp Yemen vắng Duy Mạnh • Ông thầy người Hàn Quốc thành thật chia sẻ Iran quá mạnh nên không nghĩ đến việc các học trò của mình đủ sức cầm cự để không thua trong hiệp 1 như toan tính và chờ thời gây sốc ở hiệp 2. Ông Park thú nhận: “Iran là đội bóng mạnh nhất châu Á và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Tôi hài lòng về các học trò đã chiến đấu hết mình. Không dễ cho cầu thủ VN tiến bộ trong một thời gian ngắn nhưng họ vẫn còn trẻ và tương lai sẽ tốt hơn nữa”. HLV Park Hang-seo biết sức mạnh của Iran nhưng vẫn động viên các học trò không buông súng. Ảnh: ANH HỮU • HLV Park Hang-seo đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển VN ở vòng chung kết Asian Cup 2019 còn lại là không nhiều sau hai trận thua. Hơn nữa, do phải vắt kiệt sức ở trận thua Iran 0-2 và thêm việc Duy Mạnh bị thẻ vàng thứ hai phải nghỉ trận gặp Yemen, ông Park cho biết: “Dẫu có tiếp tục cuộc hành trình ở Asian Cup 2019 hay không thì trong lượt trận cuối gặp Yemen, đội tuyển cũng xác định là dốc hết sức để có một chiến thắng”. • Sáng 13-1, đội tuyển VN tập nhẹ hồi phục và chiều cùng ngày di chuyển sang TP Al Ain, địa điểm diễn ra trận đấu gặp Yemen, cách Abu Dhabi khoảng hai tiếng đi xe buýt. Trận đấu này diễn ra lúc 23 giờ ngày 16-1.

VietBao.vn