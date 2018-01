Trong các cuộc giao lưu với giới hâm mộ, ông có những phút yếu lòng rơi nước mắt khi cảm nhận tình cảm yêu mến của mọi giới dành cho mình.

Ông thầy người Hàn Quốc nói mình và học trò chỉ vui hết hôm nay, vì ngày mai tất cả phải tất bật lo toan cho những phần việc mới, nặng nề hơn. HLV Park Hang-seo

tâm sự: “Tôi rất cảm động với sự đón chào của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tình cảm của họ rất giống với những gì cổ động viên Hàn Quốc dành cho đội tuyển quốc gia sau thành công tại World Cup 2002. Mọi người đừng so sánh tôi với HLV Guus Hiddink. Tôi không thể nào bằng ông ấy.

Giải U-23 châu Á lần này là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp 40 năm làm bóng đá của tôi. Các cầu thủ do tôi tuyển chọn nên tôi yêu quý tất cả. Tôi xem họ như những đứa con trai của mình. Sau giải đấu này, cầu thủ trở về lại CLB của mình nhưng tôi vẫn theo dõi họ hằng ngày. Điều duy nhất tôi muốn nói với học trò của mình rằng các con không được phép ngạo mạn”.

HLV Park Hang-seo xúc động kể lại những ngày tháng đầy kỷ niệm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Điều thú vị của ông là trong trận đầu tiên V-League, thật ngẫu nhiên ông xem hai đội HA Gia Lai và Hà Nội gặp gỡ nhau - hai CLB đã cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển U-23 Việt Nam. Thầy Park bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn bầu Đức. Ông đã làm cho tôi rất ngạc nhiên về học viện bóng đá của mình đã khai sinh từ 11 năm trước. Tôi cũng cảm ơn những lò đào tạo trẻ khác cho ra đời những cầu thủ có chất lượng”.

Đánh giá về các học trò ruột, ông Park không nghĩ họ yếu thể lực: “Cầu thủ Việt Nam so với đối thủ ở châu Á đều thấp hơn, hình thể mỏng hơn nhưng sức khỏe của họ không thua kém. Công việc của tôi chỉ đơn giản là khai phá tiềm năng của từng người, giúp họ chơi bóng tự tin hơn trong mỗi trận đấu. Tôi đã nghiên cứu kỹ cách chơi với sơ đồ 3-5-2 và kiên nhẫn dạy dỗ các học trò đá cho nhuần nhuyễn. Rất may mắn cho tôi là những cầu thủ trẻ tiếp thu bài học rất nhanh. Họ sở hữu những phẩm chất đáng quý trong bóng đá mà cầu thủ Hàn, Nhật không có”.

Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển U-23 Việt Nam giành hạng nhì giải U-23 châu Á bằng nỗ lực hết mình của cầu thủ, không phải do may mắn: “Chúng tôi chưa gặt hái thành công 100% nhưng vị trí á quân đã làm tôi hài lòng. Tôi có nghe một số ý kiến nói chúng tôi ăn may. Tôi nghĩ may mắn chỉ đến một lần chứ không thể kéo dài cho đến trận đấu cuối cùng của giải. Kết quả của đội tuyển U-23 Việt Nam đến từ sự cố gắng không biết mệt mỏi của các cầu thủ lẫn sự ủng hộ lớn lao của các cổ động viên. Tôi đang rất hạnh phúc khi góp phần mang lại niềm tự hào cho người dân Việt Nam”.

ANH NHẬT

VietBao.vn