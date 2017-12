Minh Vương chấn thương phải ở nhà, bổ sung Trọng Đại và Xuân Mạnh Buổi tập cuối sáng 6-12, tiền vệ Minh Vương của đội HA Gia Lai không may gặp chấn thương sau một pha va chạm với đồng đội, buộc lòng HLV Park Hang-seo phải gạch tên. Ông thầy Hàn Quốc đã gút danh sách 27 tuyển thủ U-23 Việt Nam sau khi loại Tiến Linh, Tuấn Anh, Phí Minh Long do không kịp hồi phục. Vì thiếu quân, ông Park cho bổ sung Nguyễn Trọng Đại (Viettel) và Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An) từ giải U-21 quốc gia đang diễn ra.