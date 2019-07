Sự kiện:

Mỹ nhân tennis Eugenie Bouchard

Wimbledon 2019

Mỹ nhân Eugenie Bouchard mặc áo "khiêu khích" khi tập luyện

Trên mạng xã hội, cô nàng cũng tích cực khoe những bức ảnh nóng bỏng trong bộ đồ bikini

Ở Wimbledon 2019, Bouchard lại gây tranh cãi với bộ đồ tập bó sát, "nửa kín nửa hở" đầy khiêu khích

Trong bài phỏng vấn trên The Sun, Bourchard tuyên bố "đã phát ốm khi được biết đến như một người mẫu thay vì VĐV tennis"

Tuy nhiên nói không thể đi đôi với làm khi Bouchard tiếp tục để lại nỗi thất vọng với thất bại ngay ở vòng 1 Wimbledon trước Zidansek

Thời điểm hiện tại, làng banh nỉ nữ chứng kiến hàng loạt tay vợt tài sắc vẹn toàn nổi lên. Không quá lời khi nói Bourchard đã hết thời dù mới bước sang tuổi 25

VietBao.vn