Từng vượt qua Thông tin Liên Việt Post Bank trong trận chung kết Giải Vô địch quốc gia 2017 hồi cuối năm ngoái trong vòng ba ván trắng, đêm 26-4, Bình Điền Long An tái lập chiến tích này ở trận chung kết Cúp Hùng Vương 2018 khi vượt qua chính đối thủ nhiều duyên nợ cũng với tỉ số 3-0 (25-20, 25-21, 25-19).

Bình Điền Long An giành chiến thắng

Cục diện chung khiến trận chung kết đỉnh cao giữa hai "bà chị" của bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra không giàu cảm xúc, khác hẳn với kỳ vọng của người hâm mộ trong thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía đội bóng miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, diễn biến từng pha bóng vẫn thể hiện rất rõ nét quyết tâm của cả hai phía mà lần gần nhất đăng quang tại Cúp Hùng Vương của đội bóng áo lính vào năm 2016 còn Bình Điền Long An lâu hơn một chút, từ năm 2015.

Đội bóng miền Tây Nam bộ thể hiện sức mạnh vượt trội

Khát khao trở thành nhà vô địch "mới" của giải khiến hai đội nhập cuộc rất mạnh mẽ, đúng như những gì họ tuyên bố trước giờ bóng lăn. Dù vậy, sự chênh lệch về trình độ giữa hai thế hệ VĐV trong thành phần Thông tin Liên Việt Post Bank khiến họ hụt hơi rất nhanh trước dàn cầu thủ Bình Điền Long An dày dạn kinh nghiệm, đang là trụ cột của cả đội tuyển lẫn tuyển trẻ quốc gia.

Người hâm mộ vây quanh Thanh Thúy sau trận chung kết - Ảnh: Huy Vương

Bên cạnh những pha tấn công sấm sét của chủ công cao 1,93 m Trần Thị Thanh Thúy thường xuyên khiến dàn chắn của Thông tin LV Post Bank mất phương hướng nên khó chống đỡ, các đồng đội của cô như đội trưởng Ngọc Hoa, Kim Thanh, Dương Thị Hên cũng thay nhau lên lưới ghi điểm đầy tự tin.

Trên đỉnh vinh quang

Vượt trội mọi mặt, không quá khó để Bình Điền Long An giành thắng lợi chóng vánh chỉ trong ba ván đấu dù kết cục phần nào làm người hâm mộ có đôi chút nuối tiếc. Điều lo lắng lớn nhất của HLV Nguyễn Quốc Vũ trong giai đoạn chuyển giao lực lượng ở Bình Điền Long An may mắn đã không xảy ra và nhà cầm quân trẻ tuổi này đã có được hai danh hiệu lớn đầu tay trong vòng chưa đầy nửa năm. Với thực lực hiện có và từ màn trình diễn ấn tượng trong nửa tháng qua, Bình Điền Long An tự tin hướng tới việc chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2018, gồm cả mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Việt Nam tại vòng chung kết quốc gia sẽ diễn ra tại Đăk Lăk vào tháng 11 tới đây.

Trước mắt, cùng với cựu vô địch Ngân hàng Công Thương, Bình Điền Long An và Thông tin LV Post Bank sẽ có cơ hội tái ngộ khi ba đội sẽ tham gia Cúp Bóng chuyền quốc tế VTV - Bình Điền 2018, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Năm vị khách mời của giải gồm toàn những đối thủ rất mạnh như các CLB BIP (Mỹ), Phúc Kiến (Trung Quốc), Giang Tô (Trung Quốc), Almaty (Kazakhstan) và đội tuyển quốc gia Philippines.

* Một ngày sau trận thua đầy tiếc nuối 2-3 ở bán kết dưới tay Biên Phòng, tuyển nam TP HCM phần nào lấy lại sự tự tin ở trận tranh hạng ba Cúp Hùng Vương. Chiến thắng 3-1 trước Thể Công giúp đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm hoàn thành một phần chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự Giải Vô địch quốc gia 2018 là lọt vào đến vòng chung kết đồng thời có được huy chương ở Cúp Hùng Vương.

Tuyển nam TP HCM giành hạng 3 Cúp Hùng Vương - Ảnh: Phú Thọ

VietBao.vn

Thanh Phương