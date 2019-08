Sự kiện:

Trần Thị Thanh Thúy

Bóng chuyền Việt Nam

Bóng chuyền SEA Games 30

Kết thúc VTV Cup 2019 với ngôi á quân, Thanh Thúy bay sang Nhật Bản để thử việc tại CLB Denso Airy Bees. Đây là đội bóng từng lên ngôi ở giải VĐQG Nhật Bản mùa 2013/2014, năm ngoái họ cũng xếp hạng 5 chung cuộc.

Thanh Thúy (số 3) chưa chắc sẽ sang Nhật Bản thi đấu

Vào hôm 13/8 vừa qua, Thanh Thúy đã có mặt tại CLB mới. Tại Denso Airy Bees, Thanh Thúy trải qua cuộc kiểm tra y tế, trước khi có một tuần thử việc. Sau Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) thì đây là quốc gia thứ 3 mà chủ công Việt Nam có cơ hội thi đấu, chắc chắn một VĐV đẳng cấp như Thúy "cò" sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Kết thúc 1 tuần thử việc, CLB Denso Airy Bees đánh giá cao về tính chuyên nghiệp cũng như đảm bảo chuyên môn, phù hợp với CLB. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ phía CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An thì phía Denso Airy Bees sẽ chỉ tạo điều kiện cho Thúy về thi đấu cho đội tuyển và giải SEA Games sắp tới chứ không "nhả người" cho Long An mỗi khi cần.

Đây chính là vướng mắc lớn nhất giữa VTV Bình Điền Long An và Denso Airy Bees, bởi trước đó khi thi đấu tại Thái Lan hay Đài Loan (Trung Quốc), Thanh Thúy vẫn được về khi CLB Long An cần. Không có Thúy trong đội hình, bóng chuyền nữ Long An sẽ gặp khó khăn trong việc giữ vị thế CLB số 1 Việt Nam.

Hiện tại Thanh Thúy đã trở về Việt Nam, hai CLB vẫn đang trong quá trình thương thảo để tìm ra mục tiêu có lợi cho cả đôi bên. Nếu thi đấu tại CLB đứng thứ 5 giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2018/2019, Thúy "cò" sẽ nhận được mức lương 200 nghìn USD/mùa (trên 4,5 tỷ đổng), nhưng chắc chắn Thúy sẽ không đi nếu CLB VTV Bình Điền Long An phải chịu thiệt thòi.

