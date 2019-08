Sự kiện:

Video Võ sĩ Thanh Lê nói về "Vua MMA" Martin Nguyễn:

Thanh Lê sở hữu kỹ năng chiến đấu đa dạng và điêu luyện

Lời tuyên chiến của Thanh Lê rõ ràng là không hề ngông cuồng khi anh đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại chuyên nghiệp, trong đó có 9 trận thắng. Bên cạnh đó, chàng võ sĩ người Mỹ gốc Việt sở hữu kỹ năng chiến thắng đa dạng. Thanh Lê được chân truyền các đòn Taekwondo chất lượng từ cha mình là ông Lê Tài – một võ sư Taekwondo 7 đẳng rất có tiếng tăm.

Không chỉ đánh đứng tuyệt vời, Thanh Lê còn từng “ăn dầm nằm dề” ở các lò của những võ sư nổi tiếng về Nhu Thuật, vật… để rèn khả năng địa chiến. Vì vậy, võ sĩ này cũng không hề ngán bất kỳ cao thủ thiên về vật nào.

