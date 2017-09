U16 Việt Nam thắng đậm chủ nhà Mông Cổ 9-0 nhưng chưa chiếm được ngôi đầu bảng của U16 Úc

Dù dễ dàng thắng đậm chủ nhà U16 Mông Cổ với tỉ số 9-0 ở lượt trận thứ hai bảng I vòng loại U16 châu Á 2018 nhưng đội tuyển U16 Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ hai. Điều này đồng nghĩa muốn chắc chắn giành quyền tham dự VCK U16 châu Á 2018, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải đánh bại U16 Úc vào ngày 24-9.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, U16 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để làm chủ cuộc chơi và nhanh chóng có bàn vượt lên dẫn trước do công của Nguyên Hoàng ngay phút thứ 13. Chỉ 10 phút sau, Thanh Trung nâng tỉ số lên 2-0 từ chấm phạt đền sau khi thủ môn đối phương phạm lỗi với Nguyên Hoàng trong vòng cấm. Chơi lấn lướt hơn hẳn Mông Cổ nhưng cũng phải đến hiệp 2, U16 Việt Nam mới trút mưa bàn thắng khi ghi thêm 7 bàn nữa, trong đó riêng tiền đạo Chí Bảo đã có 4 bàn thắng.

Thắng 9-0 nhưng U16 Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ hai bảng I do kém U16 Úc về hiệu số phụ (+12 so với +14 của U16 Úc). Do tình hình xác định các đội nhì bảng có thể tham dự VCK U16 châu Á 2018 đang trở nên khá phức tạp bởi việc UAE xin rút lui ở bảng E (chỉ còn 3 đội tranh tài) nên đội tuyển U16 Việt Nam xác định phải thắng U16 Úc để chắc chắn có vé.

Trong trường hợp hòa hoặc thua, U16 Việt Nam sẽ buộc phải đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại. Theo AFC, trong 10 bảng thì có 2 bảng đấu sẽ chỉ có đội đầu bảng giành vé dự VCK là bảng E (UAE rút lui) và bảng J (có Malaysia, chủ nhà VCK U16, tham dự). Như vậy sẽ có 5 đội của 8 bảng còn lại có cơ hội nhận suất dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt giành quyền đi VCK.

Anh Dũng - Ảnh: AFC

VietBao.vn