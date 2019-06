Trời mưa quá lớn, cộng thêm sấm sét liên tục khiến hiệp 2 của trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và Myanmar phải tạm hoãn hơn 30 phút. Trước đó ở hiệp 1, Triệu Việt Hưng mở tỉ số trận đấu cho U23 Việt Nam sau một pha dứt điểm cực mạnh ngay sát vòng cấm ở phút 14. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 20.000 khán giả ở sân Việt Trì (Phú Thọ) đã giúp U23 Việt Nam tự tin triển khai lối chơi, qua đó liên tục dồn ép Myanmar, tạo ra rất nhiều cơ hội đe dọa khung thành thủ môn đội khách.

Ngay cả khi trận đấu phải hoãn hơn 30 phút, người hâm mộ vẫn có thể thấy dù chưa đá hiệp 2 thì U23 Việt Nam vẫn tỏ rõ sự vượt trội hoàn toàn so với Myanmar. Dù không có sự dẫn dắt từ HLV Park Hang-seo, các cầu thủ trẻ vẫn tuân thủ khá tốt lối chơi của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Toàn bộ tuyến giữa của U23 Myanmar bị co lại trước sức ép liên tục từ đội bóng do trợ lý HLV Kim Han-yoon tạm nắm đội, trong khi khung thành của thủ môn Thitsar Min thường xuyên trong tình trạng bị đe dọa trước những tình huống tấn công của Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Hùng...

Đồng đội chúc mừng Tiến Linh (10) sau pha ấn định tỉ số 2-0 Ảnh: HẢI ANH

Ngay cả khi U23 Myanmar nỗ lực hơn ở hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà vẫn giữ vững thế trận, tạo sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đội khách. Bàn thắng như một pha phối hợp đá tập giữa Thanh Thịnh và Tiến Linh ở phút 75 là kết quả của việc tạo được thế trận lấn lướt của các học trò HLV Kim Han-yoon.

Tình huống phạm lỗi dẫn đến tấm thẻ đỏ của Naing Tun là kết cục của việc U23 Myanmar hoàn toàn bế tắc trước sức ép liên tục của U23 Việt Nam trong một ngày mà hàng ngàn CĐV đội chủ nhà rất phấn khích trước những gì đội chủ nhà thể hiện. HLV Kim Han-yoon đã thay tổng cộng 10 cầu thủ, trong đó có tiền vệ gốc Việt Martin Lo, để thử nghiệm những phương án theo yêu cầu trước đó của HLV Park Hang-seo.

Các trọng tài cũng đã cho trận giao hữu bù giờ hơn 6 phút để U23 Việt Nam kiểm chứng thêm năng lực của các cầu thủ trẻ. Chiến thắng 2-0 cho thấy U23 Việt Nam vẫn cần thêm những điều chỉnh trong tương lai để hướng đến SEA Games 2019, đặc biệt cần tận dụng tình huống ghi bàn tốt hơn. Nếu xà ngang không từ chối 2 pha dứt điểm trong mỗi hiệp, U23 Việt Nam có thể đã thắng đậm hơn.

Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn có những cơ sở để tin tưởng về lứa học trò đang nỗ lực chứng tỏ năng lực không hề thua kém những tuyển thủ đã được triệu tập và đóng vai trò nòng cốt ở tuyển A Việt Nam. Những cựu binh đều khẳng định được chỗ đứng trong lúc các tân binh hẳn sẽ được thử sức nhiều hơn trong những trận giao hữu sắp tới để các nhà cầm quân Hàn Quốc gút danh sách cho mục tiêu giành HCV SEA Games 2019 trên đất Philippines.

Cách đây 3 ngày, U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB Viettel và hòa 0-0 nhưng các HLV không sử dụng lực lượng mạnh nhất: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tiến Linh, Hoàng Đức và Việt Hưng đều được nghỉ ngơi.

U23 Thái Lan hạ Indonesia trong 12 phút

Trong khi U23 Việt Nam và Myanmar đá giao hữu với nhau thì 4 đội U23 mạnh còn lại của khu vực tham dự Giải Merlion Cup tại Singapore.

Ở lượt bán kết diễn ra chiều tối 7-6, hai bàn thắng sớm trong vòng 12 phút giúp U23 Thái Lan thắng U23 Indonesia 2-1 ở giải giao hữu mang tên Merlion Cup tại Singapore. Tiền vệ S.Paso góp dấu giày ở 2 bàn khi mang về quả phạt đền phút 6 và thực hiện pha đi bóng qua hàng thủ Indonesia trước khi kiến tạo bàn thứ hai 6 phút sau.

Trong thành phần đội U23 Thái Lan đáng chú ý có tiền đạo gốc Ý Marco Ballini cao 1,98 m, sắp bước qua tuổi 21.

Ở chung kết vào ngày 9-6, U23 Thái Lan đối đầu chủ nhà - đội thắng U23 Philippines 1-0.

