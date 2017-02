Làm khách trên sân Than Quảng Ninh, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc nhanh và tự tin tổ chức tiến công ngay từ đầu. Sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến và tận dụng lối đá cơ động của Ngọc Hải và Khắc Ngọc ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội bóng xứ Nghệ thi đấu khá ấn tượng và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trong khoảng thời gian đầu của hiệp một. Thế trận trở nên cân bằng về cuối hiệp đấu khi đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và bắt đầu gia tăng áp lực về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, phải sang đến hiệp hai, đội chủ nhà mới mở được tỷ số 1 - 0 do một cầu thủ của Sông Lam Nghệ An để bóng chạm tay trong khu vực cấm ở phút thứ 50 và Vũ Minh Tuấn đã không để lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Chỉ mười phút sau đó, lại là Vũ Minh Tuấn đã nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội Than Quảng Ninh bằng cú vô-lê đưa bóng vào góc trái khung thành đội khách. Hai phút sau, Khắc Ngọc đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 cho Sông Lam Nghệ An trong một pha phối hợp cận thành và dứt điểm chính xác vào góc trái khung thành đội bóng đất mỏ. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra quyết liệt và căng thẳng bởi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng song không có bàn thắng nào được ghi thêm.

* Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, đội CLB TP Hồ Chí Minh đã có trận thắng khá đặc biệt với tỷ số 5 - 2 trước đội Long An. Cầu thủ ngoại binh Ô-xê-ni đã ghi bàn thắng dẫn trước cho đội khách ở phút thứ 35. Sau đó bốn phút, một cầu thủ ngoại khác của TP Hồ Chí Minh là Vích-to đã gỡ hòa 1 - 1 khi thực hiện thành công pha đá phạt 11 m. Sang hiệp hai, ở phút 47, Vích-to có bàn thắng thứ hai với pha băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho TP Hồ Chí Minh. Sơ hở trong phòng thủ, đội chủ nhà bị Long An gỡ lại

2 - 2 ở phút 54 khi A-pôn-lông đột phá qua ba cầu thủ đội chủ nhà, chuyền xỉa bóng cho Tài Lộc dứt điểm bằng cú sút vào góc cao khung thành đội bóng TP Hồ Chí Minh.

Phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11 m sau một tình huống va chạm trong khu vực cấm giữa cầu thủ hai đội. Các cầu thủ Long An đã phản ứng dữ dội trước quyết định này của trọng tài và thủ môn Minh Nhựt đứng quay lưng trước hướng sút bóng của Vích-to và để tiền vệ này thoải mái hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận đấu, nâng tỷ số lên 3 - 2 cho đội bóng TP Hồ Chí Minh. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong hai phút bù giờ trận đấu, do các cầu thủ Long An gần như bỏ đấu trên sân, để Tuấn Anh và Ði-ca-chen-cô ghi tiếp hai bàn vào khung thành bỏ trống, ấn định tỷ số thắng 5 - 2 cho đội TP Hồ Chí Minh.

* Trong trận đấu muộn tối qua trên sân Gò Ðậu, đội Becamex Bình Dương đã để thua đội Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số sít sao 0 - 1. Bàn thắng do Văn Thanh lập công ở phút 88. Với kết quả loạt trận cuối của vòng sáu, đội Long An hiện xếp cuối bảng với bốn điểm, đội Sông Lam Nghệ An được năm điểm xếp trên đội áp chót XSKT Cần Thơ cùng được năm điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng. Ðội Than Quảng Ninh được chín điểm (xếp thứ sáu), CLB TP Hồ Chí Minh được bảy điểm (xếp thứ tám) và Hoàng Anh Gia Lai được bảy điểm (xếp thứ chín).

