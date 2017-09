Chiều 10-9, 10 đội bóng tại V-League 2017 thi đấu trở lại sau hơn 2 tháng tạm nghỉ, trong đó cặp SLNA - Hà Nội và HAGL - Than Quảng Ninh nhận sự chú ý nhiều nhất.

Dù phải làm khách trên sân Pleiku song Than Quảng Ninh được đánh giá cao hơn. Không chỉ bởi vị trí trên bảng xếp hạng tạm thời (3 so với 11), đội bóng đất Mỏ chỉ thiếu Vũ Minh Tuấn (chấn thương) trong khi danh sách xuất trận của HAGL không có Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh - những người vừa vắt kiệt sức thi đấu tại SEA Games.

CLB Than Quảng Ninh tràn đầy tự tin hành quân tới Pleiku trong ngày ra mắt nữ trưởng đoàn Nguyễn Kiều

Một chi tiết thú vị khi đây là trận đấu Than Quảng Ninh ra mắt nữ trưởng đoàn Nguyễn Kiều - cựu cầu thủ CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Quyết định táo bạo này được đưa ra sau khi Chủ tịch đội bóng đất Mỏ - ông Phạm Thanh Hùng trở về từ SEA Games 2017 (giải đấu mà U22 Thái Lan do nữ trưởng đoàn Watanya làm trưởng đoàn đã giành chức vô địch).

Sự xuất hiện của bà Nguyễn Kiều trong vai trò trưởng đoàn được kỳ vọng sẽ giúp Than Quảng Ninh "hóa rồng" trong giai đoạn cuối mùa giải.

Thế nhưng, vạn sự khởi đầu nan, đội bóng của tân trưởng đoàn Nguyễn Kiều đã nhận thất bại đau đớn ngay trong ngày ra mắt.

Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, Công Phượng đuối sức sau kỳ SEA Games mệt mỏi, nhưng HAGL vẫn có được thế trận và kết quả tích cực.

Motta (số 30) ghi bàn, khởi đầu trận đấu đáng quên cho Than Quảng Ninh (ảnh TNO)

Phút 25, từ khoảng cách gần 30m, Motta dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành CLB Quảng Ninh, ghi bàn mở tỷ số cho HAGL.

Tới phút 40, Châu Ngọc Quang - người lập cú đúp ở trận lượt đi giúp HAGL hòa Than Quảng Ninh 2-2, nhận bóng sau đường chuyền từ Công Phượng rồi dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Phút 52, hàng thủ Than Quảng Ninh mắc sai lầm đáng trách và một lần nữa, Châu Ngọc Quang hạ gục thủ môn Tuấn Linh, giúp HAGL dẫn 3-0.

Châu Ngọc Quang (24) lập cú đúp, cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng (ảnh TNO)

Thua liên tiếp 3 bàn dù suốt trận tấn công liên tục, Than Quảng Ninh như bừng tỉnh và bắt đầu có những bàn thắng.

Từ tình huống Văn Sơn để bóng chạm tay trong vòng cấm HAGL, Dyachenko sút 11m thành công ghi bàn thắng đầu tiên cho Than Quảng Ninh. Chỉ 3 phút sau đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội bóng HLV Phan Thanh Hùng.

Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được, bởi đến phút 86, Châu Ngọc Quang bị đốn ngã trong vòng cấm và trên chấm 11m, Thanh Tùng đã ấn định chiến thắng 4-2 cho HAGL. Một chiến thắng ấn tượng dành của đội chủ nhà trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng và là kết quả đáng thất vọng với Than Quảng Ninh trong ngày ra mắt nữ trưởng đoàn.

Kết quả này khiến đội bóng đất Mỏ (27 điểm) mất vị trí thứ 3 vào tay CLB Khánh Hòa (29 điểm, tính tới 19h ngày 10-9), đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch với các đối thủ cạnh tranh nhóm trên.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Hà Nội có chiến thắng ấn tượng 2-1 dù phải làm khách trên sân của SLNA. Kết quả này giúp đại diện bóng đá Thủ đô củng cố vị trí thứ 2, với 31 điểm sau 17 vòng đấu.

VietBao.vn