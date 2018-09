Đều là hai đội trong nhóm dẫn đầu và có cơ hội đua tranh vị trí trong top 3 vào cuối mùa, vậy nên cả Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An đều rất quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trên sân Cẩm Phả. Hai đội chủ động đá nhanh ngay từ đầu, tuy nhiên trong khi đội bóng đất mỏ không có nhiều phương án cụ thể để tiếp cận khung thành của thủ môn Văn Hùng thì Sông Lam Nghệ An lại cho thấy hiệu quả trong từng đợt lên bóng.

Đội bóng xứ Nghệ thi đấu rất tự tin dù phải đá trên sân khách, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý trong 45 phút đầu tiên. Sau nhiều nỗ lực gây sức ép liên tục, cuối cùng đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng có được bàn mở tỷ số sau hơn nửa giờ thi đấu. Phút 34, tiền đạo người Jamaica Jemie Dwayne sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách chừng 20 m, khiến pha bay người của thủ thành Hoài Anh trở nên vô nghĩa.

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp tục nhân đôi cách biệt đúng một phút sau đó. Đường chuyền về quá nhẹ của trung vệ Văn Việt, lại là Jemie Dwayne băng xuống rất nhanh cướp bóng ngay trong tầm chân của thủ môn Hoài Anh rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 2-0 nghiêng về đội khách cũng là tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của HLV Phan Thanh Hùng không giúp cải thiện nhiều cho thế trận của Than Quảng Ninh. Các cầu thủ chủ nhà vẫn thi đấu thiếu kết dính, không có nhiều pha bóng ăn ý và có biểu hiện mất tinh thần sau hai bàn thua chóng vánh trong hiệp 1.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi chậm lại vừa để bảo toàn thể lực, vừa để làm giảm nhịp độ trận đấu sau khi đã nắm lợi thế khá lớn. Phút 76, suýt chút nữa Olaha Michael nới rộng cách biệt lên thành ba bàn sau pha đánh đầu từ tình huống phạt góc, tuy nhiên thủ thành Hoài Anh phản xạ xuất thần, bay người đẩy bóng trong gang tấc.

Trận đấu trôi đi mà không có nhiều pha bóng đáng chú ý, nhưng kịch tính lại xảy ra ở khoảng năm phút cuối trận. Trong những nỗ lực tấn công tưởng chừng như vô vọng, tiền đạo Eydison Soares phá bẫy việt vị và thoát khỏi sự truy cản của hai hậu vệ Sông Lam Nghệ An trước khi tung cú sút chìm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Không dừng lại ở đó, chính trung phong người Brazil trở thành người hùng của đội bóng đất mỏ khi kiếm được quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của trung vệ Quế Ngọc Hải ở phút 89. Trên chấm 11 m, Eydison không mắc bất kỳ sai lầm nào để quân bình tỷ số 2-2 cho Than Quảng Ninh. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

“Cầm vàng lại để vàng rơi”, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chỉ còn biết tự trách mình khi không giữ được chiến thắng chỉ trong ít phút cuối trận. Dù vậy, với một điểm có được, đội bóng xứ Nghệ vẫn tạm thời xếp thứ 3 với 36 điểm nhưng chỉ hơn đội xếp sau là FLC Thanh Hóa hai điểm; trong khi Than Quảng Ninh giậm chân ở vị trí thứ 5 với 32 điểm. Ở trận đá sớm còn lại, SHB Đà Nẵng hòa Sanna Khánh Hòa không bàn thắng trong trận cầu kém hấp dẫn.

HUY VŨ

VietBao.vn