Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Video nữ tay đua trên chiếc xe 4 bánh nhanh nhất hành tinh

Chiếc xe 4 bánh được gắn động cơ phản lực máy bay

Theo trang tin Autoblog, khi gặp nạn, chiếc xe của Combs đang cố gắng nhắm tới mục tiêu đạt tốc độ 996 km/giờ, nên có thể thời điểm này cô gái 39 tuổi đã phá được kỷ lục cũ (824km/giờ).

Jessi Combs "sinh nghề tử nghiệp" nhưng nữ tay lái này hẳn sẽ hạnh phúc vì đã sống trọn đời với đam mê tốc độ. Bài viết cuối cùng của Combs trên Instagram tuần qua đã nói lên tất cả: "Có vẻ hơi điên rồ khi bước thẳng vào dòng lửa... nhưng những người sẵn sàng sẽ nhận được điều tuyệt vời. Mọi người nói tôi điên. Tôi nói cảm ơn!".

