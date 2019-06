Sự kiện:

Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

SEA Games 30

Video tuyển nữ Thái Lan hạ đương vô địch thế giới Serbia ở Nations League 2019

Serbia nhà đương kim vô địch thế giới 2018 bị Thái Lan hạ 3-0

Trải qua 10 trận đấu, Thái Lan để thua 6 và giành thắng lợi 4 trận. Trong đó vượt qua tuyển Đức (3-0), hạ Hàn Quốc, Bulgaria cùng với tỷ số 3-1, ấn tượng hơn cả họ hạ đương kim vô địch thế giới Serbia 3 set không gỡ.

Không ai có thể nghĩ đội bóng Thái Lan lại có chiến thắng dễ dàng đến vậy trước nhà đương kim vô địch thế giới, bởi mới 1 năm trước thôi Serbia đánh bại Mỹ 3-2 để lần đầu tiên ôm chiếc cúp vô địch danh giá.

Vào năm ngoái tuyển nữ Thái Lan chỉ xếp hạng 15/16 đội ở Nations League, tuy nhiên năm nay họ đang chơi rất tốt và có cơ hội lớn để cải thiện thứ hạng. Thái Lan sẽ tiếp tục đụng độ với những đối thủ như Brazil, Nhật Bản, Hà Lan, Nga và Mỹ ở Nations League 2019. Với đẳng cấp vượt xa khu vực Đông Nam Á, Thái Lan gửi lời cảnh báo mạnh mẽ với những đội bóng chuyền nữ tham dự SEA Games 2019.

VietBao.vn