Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

Federer trận thua Nadal, quyết gỡ gạc thể hiện ở "miền đất lành" Halle

Roger Federer vừa lần đầu tiên tái xuất Roland Garros sau 3 năm vắng bóng ở Grand Slam này. Tiếc rằng, ở bán kết, "Tàu tốc hành" đã thua thua thảm đại kình địch Rafael Nadal 4-6, 3-6, 2-6 và sau đó còn phải chứng kiến chính đối thủ này thắng Dominic Thiem ở chung kết để rút ngắn khoảng cách về số Grand Slam kỷ lục của mình (18 so với 20).

Federer chịu thất bại dễ dàng đến khó tin trước Nadal ở bán kết Roland Garros năm nay

Gạt đi nỗi buồn đó, Federer sẽ trở lại thi đấu ngay đầu tuần tới để tham dự Halle Open (17-23/6). Tại giải ATP 500 trên mặt sân cỏ ở Halle (bang North Rhine-Westphalia, Đức) này, huyền thoại 37 tuổi người Thụy Sĩ đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch. Tuy nhiên, năm ngoái Federer đã thua đau Borna Coric 6-7 (6-8), 6-3, 2-6 ở chung kết giải đấu này.

Năm nay, con đường mơ chinh phục cú Decima (lần thứ 10) vô địch giải ATP 500 này chạy đà cho Wimbledon của FedEx sẽ gặp không ít khó khăn khi có sự tranh tài của hàng loạt đối thủ đáng gờm như ĐKVĐ Borna Coric, á quân Roland Garros - Dominic Thiem, đại diện chủ nhà Alexander Zverev, Kei Nishikori, Karen Khachnov hay Gael Monfils,...

Sau Halle Open, Federer sẽ tranh tài ở Wimbledon - giải Grand Slam thứ 3 trong năm diễn ra tại tổ hợp quần vợt nổi tiếng All England Clubs (London, Anh) từ 1-14/7, sau đó là cúp đồng đội Laver Cup tại Geneva (quê nhà Thụy Sĩ) từ 20-22/9.

Video Rafael Nadal đánh bại Roger Federer ở bán kết Roland Garros năm nay:

Nadal chưa quên nỗi đau thua Fognini 4-6, 2-6 ở bán kết Monte Carlo Masters năm nay

Video Fabio Fognini biến Rafael Nadal thành cựu vô địch Monte Carlo Masters:

