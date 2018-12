Sự kiện:

Tennis World USA cho biết, những chú chó này được đào tạo từ tổ chức từ thiện Canine Partners - nơi đào tạo hơn 30 chú chó mỗi năm để hỗ trợ người tật nguyền

Chú Nadal không tin Federer còn đủ sức giành thêm Grand Slam

Mùa giải 2018 này, Roger Federer đã nối dài kỷ lục với Grand Slam đánh đơn thứ 20 trong sự nghiệp sau khi hạ Marin Cilic ở chung kết để đăng quang Australian Open năm thứ 2 liên tiếp khi đã bước sang tuổi 37. Nhưng theo Toni Nadal - chú ruột kiêm cựu HLV kỳ cựu của Rafael Nadal, "Tàu tốc hành" khó giành thêm Grand Slam năm 2019 tới đây:

"Với tôi, việc Federer giành thêm một chức vô địch Grand Slam thực sự rất khó. Tôi không nói thế vì nghi ngờ chất lượng các trận đấu của cậu ấy, mà vì sự khắc nghiệt của các trận đấu 5 set. Nhưng cũng phải thừa nhận là tôi từng chia sẻ điều này nhiều lần trước đây, nhưng tay vợt Thụy Sỹ này liên tục khiến tôi bất ngờ" - ông Toni chia sẻ trên tờ El Pais.

Federer 2 năm liền vô địch Úc mở rộng

