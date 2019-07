Sự kiện:

Djokovic ăn cỏ mừng vô địch Wimbledon, vẫn hậm hực khán giả ủng hộ Federer

Vượt qua Roger Federer sau 5 set nghẹt thở ở trận chung kết kỷ lục mới của Wimbledon kéo dài đến 4 giờ 57 phút để lần thứ 5 đăng quang giải Grand Slam tại Anh, Novak Djokovic đã lại ngồi xuống sân Trung tâm, bứt một khóm cỏ cho lên miệng nhai ngon lành.

Tay vợt nam số 1 thế giới còn gật đầu tỏ thích thú với "món ăn khoái khẩu". Hành động "lập dị" trở nên quen thuộc tại Wimbledon từ năm 2011 khi Djokovic lần đầu giành chức vô địch. Sau đó, Nole còn có 4 chức vô địch tại sân cỏ nước Anh trong các năm 2014, 2015, 2018 và 2019.

"Cỏ trên sân hoàn toàn là cỏ được chăm sóc tự nhiên. Tôi được ban tổ chức đảm bảo về điều đó và chẳng phải lo gì", Djokovic từng lý giải hành động lạ lùng của mình.

Video Djokovic gặm cỏ sau khi hạ Federer để lần thứ 2 liên tiếp vô địch Wimbledon:

Simona Halep đã gây bất ngờ khi thắng sốc huyền thoại Serena Williams để đăng quang chức vô địch đơn nữ Wimbledon năm nay. Chia sẻ sau khi đăng quang ở All England Club lần đầu tiên, cựu số 1 thế giới người Romania cảm kích về việc trước trận đó, đồng nghiệp nam vĩ đại Roger Federer đã khuyên cô phải có được cảm giác bóng tốt, tập trung cao độ và tránh bị các khoảnh khắc riêng lẻ gây phân tâm trong trận chung kết:

"Tôi đã đọc (trên báo) về những gì anh ấy (Federer) đã nói. Tôi rất cảm ơn anh ấy. Roger rất tốt. Những lời nói của anh ấy làm tôi hạnh phúc. Ngoài ra tôi thực sự tin rằng có một cơ hội chiến thắng rõ ràng nếu tôi lắng nghe anh ấy. Khi bạn lắng nghe anh ấy, bạn sẽ có được những điều tốt đẹp." - Halep thổ lộ.

