Sự kiện:

Tennis 24/7

Novak Djokovic

Lionel Messi

Tài nữ đồng hương Sharapova được Messi gạ gẫm hẹn hò, đáp trả ngỡ ngàng

Bên cạnh "Búp bê Nga" Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova là tay vợt nữ hiếm hoi của xứ sở bạch dương còn thi đấu từng có nhiều hơn 1 lần đoạt Grand Slam đánh đơn. Trong sự nghiệp của mình, tay vợt 34 tuổi này từng đăng quang chức vô địch đơn nữ ở US Open 2004 và Roland Garros 2009.

Kuznetsova tiết lộ từng bị trai đã có vợ con đề huề - Messi gạ gẫm hẹn hò

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Eurosport, Kuznetsova đã chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ khi gặp gỡ và được siêu sao bóng đá Lionel Messi gạ gẫm hẹn hò ngay trước trận derby xứ Catalunya khi siêu sao người Argentina cùng Barcelona đấu đối thủ "hàng xóm" Espanyol ở La Liga vào tháng 3 năm nay:

"Sự thật là chúng tôi không thật sự trò chuyện cùng nhau. Tôi được anh ấy (Messi) hỏi rằng cầu thủ nào mình yêu thích nhất. Tôi đáp rằng mình thích Neymar. Và anh ấy nói với tôi rằng hãy đi chơi cùng anh ấy. Nhưng tôi chỉ chụp một bức ảnh cùng Messi.

Nhiều người khi đó đang đợi anh ấy. Tôi cũng không biết Messi có biết tôi không. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề. Bức ảnh ấy sẽ chỉ để đăng Instagram (một trang mạng xã hội nổi tiếng chuyên đăng video và hình ảnh cá nhân)."

Tiếc cho Kuznetsova là cô cùng với người đồng hương Sharapova đã sớm bị loại ở US Open năm nay. Kuznetsova thậm chí còn thua ngay ở vòng 1 trước tay vợt chủ nhà Mỹ gốc Hàn Quốc Kristie Ahn với tỷ số 5-7, 2-6.

Federer được Djokovic khen là "nghệ sĩ sân quần vợt", đuổi kịp kỳ tích của Pete Sampras

Chia sẻ trên tờ Tennis World USA, tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại Novak Djokovic đã chỉ ra điểm khác biệt lớn giữa anh, Roger Fererer và Rafael Nadal:

"Roger là một nghệ sĩ trên sân đấu. Cách anh ấy di chuyển hay cách anh ấy chơi đã chỉ ra điều ấy. Rafa thì luôn thi đấu với rất nhiều cường độ, có lẽ nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác trên sân. Các trận đấu của tôi cũng dựa nhiều vào lối chơi sát vạch baseline nhưng vẫn có sự khác biệt so với Nadal."

Djokovic từng thắng siêu kịch tính Federer để vô địch Wimbledon năm nay

Với Federer , chiến thắng áp đảo 6-2, 6-2, 6-0 trước David Goffin sau chỉ 79 phút thi đấu đã giúp "Tàu tốc hành" cán mốc lần thứ 56 vào tứ kết các giải Grand Slam và san bằng kỷ lục 13 lần lọt vào vòng đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất của US Open. Đối thủ của Federer ở vòng đấu sắp tới là Grigor Dimitrov.

Video Federer hạ gục Goffin ở vòng 4 Mỹ mở rộng năm nay:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Serena vui vẻ chăm sóc con gái 2 tuổi Alexis Olympia Ohania

Del Potro tái xuất, mơ lần thứ 3 đăng quang ở Thụy Điển

Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 - Juan Martin Del Potro sẽ thi đấu trở lại ở Stockholm Open (Thụy Điển) từ 14-20/10 năm nay sau khi trải qua ca phẫu thuật đầu gối gặp phải khi thi đấu trên sân cỏ tại Queen"s Club (Anh). "Tòa tháp Tandil" từng 2 năm liền đăng quang ở Stockholm (2016 và 2017). Năm nay, ngoài Del Potro, Fabio Fognini và Denis Shapovalov cũng là những tên tuổi sẽ dự giải ATP 250 trên sân cứng trong nhà này.

Del Potro sẽ trở lại thi đấu ở Stockholm Open giữa tháng sau

US Open 2019 Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch US Open 2019? Djokovic Federer Nadal Tay vợt khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn