Nadal giải thích lý do không thích mặc áo có tay

Ở Australian Open năm nay, Rafael Nadal đã chọn ra sân thi đấu với một chiếc áo sát nách màu da cam. “Bò tót” đã duy trì trở lại thói quen này từ lúc anh thi đấu chuyên nghiệp cho đến năm 2008.

Nói về việc không thích mắc những chiếc áo phông thể thao có tay mà “trung thành” với những chiếc áo sát nách khi thi đấu, Nadal chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với John McEnroe trên sân chính Rod Laver ở Úc mở rộng vừa qua:

“Tôi có một vài vấn đề nhỏ khi chơi trong điều kiện thời tiết rất nóng bức mà mình cần những cú đánh thuận tay, vì vậy tôi thích thi đấu với những chiếc áo không tay. Nó cũng làm cho tôi cảm thấy trẻ lại.” – tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha vừa trở thành á quân đơn nam Australian Open chia sẻ.

Khác với số đông các tay vợt khác, Nadal rất khoái mặc áo sát nách khi thi đấu

Video Rafael Nadal thất thủ trước Novak Djokovic ở chung kết Úc mở rộng năm nay:

