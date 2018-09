Video trận chung kết đơn nam US Open 2018 giữa Djokovic và Del Potro:

Serena cực điên tiết vì trọng tài người Bồ Đào Nha Carlos Ramos

Đàn ông và phụ nữ được đối xử theo cách này hay cách khác tùy thuộc vào tình huống trên sân. Thật khó để khái quát chung mọi thứ. Tôi không thấy cần thiết phải tranh luận về điều đó.

Tôi yêu quý Serena, trước hết là vậy. Tôi thực sự cảm thông cho cô ấy. Đó cũng là một điều khó khăn cho một trọng tài chính để đối phó với tình huống đó. Chúng ta cũng phải đồng cảm với ông ấy (trọng tài Carlos Ramos).”

Vô địch US Open, hai nhà quán quân thừa nhận đói lả

Ashleigh Barty và Coco Vandeweghe đã xuất sắc lội ngược dòng hạ cặp đôi Kristina Mladenovic và Timea Babos sau 3 set 3-6, 7-6 (7-2), 7-6 (8-6) để đăng quang Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung đôi nữ US Open.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu ở sân Arthur Ashe, Barty và Vandeweghe đã thừa nhận cảm thấy rất đói sau khi trải qua trận đấu kéo dài mới giành vinh quang.

Vandeweghe (trái) và Barty vô địch đôi nữ US Open 2018

