"Tôi đã chơi 10-15 trận trước thềm Australian Open năm ngoái, nhưng năm nay tôi chỉ ra sân duy nhất 1 lần và thất bại", đương kim Á quân ở Melbourne Park, tay vợt nữ số 1 thế giới Simona Halep chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm giải đấu khởi tranh.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi sau một mùa giải gắng sức cho nên đã quyết định nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiện tại, chấn thương đã hồi phục nhưng tôi không chắc lưng của mình có ổn trong suốt giải đấu hay không. Tôi sẽ lựa chọn HLV mới cho mình, nhưng không phải trong lúc này, ở Australian Open đang diễn ra."

Tay vợt số 1 thế giới người Romania sẽ gặp Kaia Kanepi ở trận ra quân tại Melbourne Park. Nếu vượt qua đối thủ 33 tuổi đang xếp hạng 58 thế giới này, hạt giống số 1 Halep có thể sẽ chạm trán Venus Williams ở vòng 3 và Serena Williams tại vòng 4 Australian Open năm nay. Halep đã chia tay HLV Darren Cahill cuối năm ngoái vì ông thầy này muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

