Djokovic mới vĩ đại nhất mọi thời đại, không phải Federer hay Nadal

Từ bao lâu nay, người hâm mộ tennis thế giới vẫn luôn đau đáu về câu hỏi: Roger Federer hay Rafael Nadal là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại?”. Thế nhưng, theo cựu vô địch đơn nam Wimbledon 1996 Richard Krajicek, Novak Djokovic mới xứng đáng được vinh danh là huyền thoại số 1 làng banh nỉ.

Video Novak Djokovic hạ Juan Martin Del Potro ở chung kết US Open 2018:

Halep sắp tái xuất làng banh nỉ thế giới

Giải đấu sân cứng diễn ra ở Sydney từ 6-12/1 năm tới sẽ quy tụ 8/10 tay vợt top 10 thế giới hiện tại, bao gồm cả ĐKVĐ Angelique Kerber và 2 kiều nữ tài sắc Caroline Wozniacki – Elina Svitolina.

Sharapova rạng ngời đi đám cưới “cánh tay phải”

Tuần trước, Maria Sharapova đã tái xuất nhưng không phải trên sân thi đấu sau chấn thương mà kiều nữ người Nga xuất hiện trước công chúng khi là khách mời tham dự đám cưới của Max Eisenbud. Đây chính là người đại diện thân tín của “Búp bê Nga” và có vai trò rất quan trọng thành công trong sự nghiệp tennis hay việc kinh doanh thương hiệu kẹo “Sugarpova” của tay vợt đã 5 lần vô địch Grand Slam.

