Video trận chung kết Wimbledon kinh điển năm nay giữa Federer và Djokovic:

Vợ chồng Anderson và Kelsey sắp đón con gái đầu lòng

Tân vô địch Wimbledon - Halep sắp được đặt tên địa điểm trang trọng nơi quê nhà

Ông Gabriela Firea - Thị trưởng thủ đô Bucharest của Romania đang có định sẽ đổi tên tòa nhà trung tâm tòa thị chính thành phố này thành tên "Simona Halep" nhằm vinh danh tay vợt xuất sắc nhất của Romania hiện tại sau khi cô vừa hạ gục Serena Williams 6-2, 6-2 trong trận chung kết Wimbledon 2019 và giành Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp sau chức vô địch Roland Garros năm ngoái.

Kế hoạch này sẽ được ông Firea đề xuất trong một cuộc họp của Đại hội đồng thành phố Bucharest sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tới.

Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Halep mang về nhiều vinh quang cho thể thao Romania

Video Halep đánh bại Serena để lần đầu tiên đăng quang ngôi nữ hoàng Wimbledon:

