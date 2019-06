Sự kiện:

Federer gặp lại "hung thần" ngay ải đầu giải tiền Wimbledon

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh ở Halle Open (hay năm nay còn gọi là Noventi Open) 2019, hạt giống số 1 và cũng là huyền thoại sống đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch - Roger Federer sẽ chạm trán John Millman ngay trận ra quân tại vòng 1.

Chính tay vợt người Úc này đã bất ngờ lội ngược dòng loại FedEx ở vòng 4 US Open năm ngoái với tỷ số 3-6, 7-5, 7-6 (9-7), 7-6 (7-6). Nếu lần này phục hận thành công trước Millman, "Tàu tốc hành" sẽ có khả năng lần lượt chạm trán Benoit Paire hoặc Jo-Wilfried Tsonga (vòng 2), hạt giống số 7 Roberto Bautista Agut (tứ kết), đương kim vô địch - hạt giống số 4 Borna Coric hoặc hạt giống số 5 Gael Monfils (bán kết).

Federer chưa quên nỗi oán hờn Millman ở vòng 4 Mỹ mở rộng năm ngoái

Ở nhánh còn lại, hạt giống số 2 Alexander Zverev và hạt giống số 3 Karen Khachanov sẽ tìm tấm vé vào chơi trận chung kết giải ATP 500 tại Halle (Đức) chạy đà cho Wimbledon.

Video trận chung kết Halle Open 2018 giữa Roger Federer và Borna Coric:

Marta Nadal hạnh phúc trong lễ tốt nghiệp ở Học viện đào tạo quần vợt do anh họ sáng lập

Video Rafael Nadal đến Học viện của mình dự Lễ tốt nghiệp của em gái họ:

