Rafael Nadal

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Video Roger Federer đối đầu Andrey Rublev ở vòng 3 Cincinnati Masters 2019:

Nole được Roddick tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vương US Open

Nếu thành công ở New York tới đây, Djokovic còn kém kỷ lục 20 Grand Slam đánh đơn của Federer đúng ba danh hiệu cao quý loại này.

Mỹ nhân Svitolina bỏ ngỏ khả năng "song kiếm hợp bích" với bạn trai ở Grand Slam

Chia sẻ trên kênh Pro Tennis Fan, "đóa hồng" quần vợt Ukraine - Elina Svitolina đã mập mờ về khả năng sẽ đánh cặp với bạn trai của mình là đồng nghiệp nam người Pháp Gael Monfils ở Wimbledon năm sau thay vì US Open năm nay:

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ở US Open. Có lẽ, điều đó sẽ xảy ra năm tới tại Wimbledon nhưng tôi cũng không chắc nữa bởi vì điều đó có thể tạo ra nguy cơ cao chấn thương. Chúng tôi vẫn sẽ ưu tiên nội dung đánh đơn, nhưng sau đó, tôi nghĩ điều ấy (đánh đôi với Monfils) vẫn có khả năng diễn ra."

Mỹ nhân Svitolina vẫn hạnh phúc khi cặp kè với bạn trai "kém mã" Monfils

