Sự kiện:

Tennis 24/7

ATP World Tour Masters 1000

Novak Djokovic

Video Nadal hạ gục Daniil Medvedev để đăng quang Rogers Cup 2019:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vợ hai sắp cưới Sandra Gago và Feliciano Lopez

Khi được hỏi liệu mình và vợ hai sắp cưới Sandra Gago sẽ có tuần trăng mật hay không, Giám đốc giải đấu Madrid Open trả lời: "Chúng tôi sẽ có một kỳ trăng mật, nhưng không phải là một chuyến đi dài ngày vì tôi cũng phải thi đấu."

Khi được hỏi liệu mình và vợ sắp cưới có kế hoạch sinh con không, Lopez trả lời úp mở: "Chà, chúng tôi là hai người tin chắc rằng chúng tôi muốn có một gia đình đúng nghĩa."

Lộ "chiến bào" của Federer ở US Open

Theo tiết lộ của Roger Federer, anh sẽ mặc trang phục thi đấu cả áo và quần đều màu đen của hãng Uniqlo (Nhật Bản) ở US Open năm nay. Đây sẽ là lần thứ 2 "Tàu tốc hành" lựa chọn gam màu đen làm màu sắc chính trong trang phục thi đấu anh sử dụng tại giải Grand Slam cuối cùng trong mùa giải.

Trang phục toàn màu đen của Federer sẽ dùng ở US Open 2019 (26/8 - 8/9)

Giải thích lý do đằng sau lựa chọn thiết kế mẫu "chiến bào" này, Federer nói: "Tôi muốn một phong cách màu đen toàn thân cho thiết kế ở US Open này. Tôi đã nhận được một lời đề nghị từ đội ngũ thiết kế cho một bộ trang phục tuyệt vời và tinh tế.

Các chi tiết và khái niệm của thiết kế dựa trên tầm nhìn vượt ra ngoài các môn thể thao tuân theo triết lý của LifeWear. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn đội ngũ thiết kế của UNIQLO đã cung cấp trang phục đặc biệt cho tất cả các giải đấu."

Mỹ nhân Bouchard phản pháo cáo buộc nghiện "sống ảo"

Eugenie Bouchard đã nhiều lần bị dư luận chỉ trích dành quá nhiều thời gian để chụp ảnh khoe thân trên mạng xã hội dẫn đến kết quả thi đấu sa sút không phanh mà mới nhất là thất bại 1-2 trước Bianca Andreescu ở Rogers Cup.

Đáp trả lại những lời "khó nghe" từ cư dân mạng, mỹ nhân Bouchard đã khoe rằng mình vẫn luyện tập đến 10 giờ tối trước trận đó và thất bại của cô chỉ đơn giản là do đối thủ chơi quá xuất sắc để lội ngược dòng 4-6, 6-1, 6-4. Andreescu cũng vừa đăng quang Rogers Cup rạng sáng nay khi đối thủ Serena Williams bị dẫn 1-3 ở set đầu tiên và bỏ cuộc sớm vì chấn thương lưng.

Bouchard biện minh rằng mình vẫn chăm chỉ tập luyện

Djokovic đua Grand Slam với Federer - Nadal Theo bạn, Djokovic (16) có thể vượt qua Nadal (18) và Federer (20) để trở thành tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất hay không? Không thể Vượt Nadal nhưng thua Federer Vượt Federer nhưng sau đó vẫn thua Nadal Chắc chắn vượt qua Federer - Nadal Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn