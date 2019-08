Sự kiện:

Djokovic điên tiết vì bị chỉ trích là "nhận giặc làm thầy"

Novak Djokovic vừa bổ nhiệm cựu vô địch đơn nam Wimbledon 2001 - Goran Ivanisevic làm HLV mới của mình. Nhưng quyết định này của Nole đã vấp phải sự lên án gay gắt từ cộng đồng cư dân quê hương Serbia của anh khi Ivanisevic là người Croatia, trong khi mối quan hệ thù địch giữa 2 nước vẫn rất gay gắt từ sau cuộc chiến tranh Liên bang Nam Tư (1991-2001).

Djokovic gây bão dư luận Serbia vì bổ nhiệm Goran Ivanisevic làm thầy mới của mình

Đáp trả sự chỉ trích của dư luận, Djokovic nói: "Tôi luôn cố gắng cởi mở, tốt bụng và cho thấy mình được giáo dục tốt. Tôi biết rằng hậu quả của chiến tranh vẫn còn rất mới mẻ, tôi cũng hoàn toàn thấu hiểu những gì mà những người không có thái độ giống tôi suy nghĩ.

Tôi và gia đình mình không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và tôi biết các bạn không thể quên ký ức buồn về nó, nhưng ít nhất bạn có thể tha thứ. Và tôi đã cố gắng thể hiện điều đó thông qua hành động của mình. Ở Serbia, tôi đã bị chỉ trích vì ủng hộ đội tuyển bóng đá Croatia nhưng tôi không phải xin lỗi về điều đó.

Tôi làm những điều như vậy khi đã được nhận thức rõ ràng. Bởi vì tôi biết rằng với ảnh hưởng, địa vị và tên tuổi của mình, tôi có thể giúp lan truyền năng lượng tích cực và hỗ trợ điều đó. Rốt cuộc, tôi có thể hỗ trợ ai nếu họ không phải là người Croatia? Tôi cảm thấy người Croatia là những người thân yêu đối với tôi. Tôi biết rằng điều đó sẽ làm phiền ai đó, nhưng tôi hy vọng người khác tôn trọng lựa chọn của mình."

Nadal giải thích lý do thích bóng đá nhưng không theo nghiệp cầu thủ như chú ở Barca

Bên cạnh tennis, Rafael Nadal còn rất yêu bóng đá và hâm mộ Real Madrid, dù vậy, chú ruột của anh - ông Miguel Angel lại là một cựu cầu thủ của Barcelona - đại kình địch của Real ở Tây Ban Nha. Nhưng Toni Nadal - một người chú khác từng là HLV lâu năm đã đưa Rafa Nadal vào con đường tennis chuyên nghiệp và biến anh thành một tay vợt vĩ đại.

Miguel Angel Nadal - chú ruột Rafael Nadal từng là một tiền vệ của Barcelona

Lý giải về việc chọn theo nghiệp VĐV tennis thay vì cầu thủ bóng đá đầu đời, Rafa cho biết: "Tôi yêu bóng đá, nhưng tôi chưa bao giờ chơi chuyên nghiệp. Khi đến lúc quyết định lựa chọn giữa hai môn thể thao, việc chọn quần vợt là điều khá tự nhiên, bởi vì lúc đó tôi đã thi đấu và làm rất tốt ở môn này.

Tôi cũng thích điều đó, với quần vợt, bạn không phải phụ thuộc vào huấn luyện viên hoặc người bạn chơi cùng: đó chỉ đơn giản là bạn chống lại tay vợt khác. Tôi yêu các môn thể thao đồng đội và thích tham gia các cuộc thi tài đồng đội. Nhưng tôi cũng thích cảm giác được ở một mình trên phần đấu của mình để tranh tài."

Nadal sẽ bước vào tranh tài tại Rogers Cup năm nay với tham vọng bảo vệ ngôi vương giải Masters 1000 ở Canada này để có lần thứ 5 lên đỉnh vinh quang.

"Ngựa chứng" Kyrgios ném chai nước vô lễ, xúc phạm trọng tài "khoai tây"

Nick Kyrgios vừa xuất sắc loại hạt giống số 1 Stefanos Tsitsipas ở bán kết và đã tiến vào chung kết Citi Open - giải ATP 500 tại Washington D.C chạy đà cho Mỹ mở rộng gặp hạt giống số 3 Daniil Medvedev, nhưng những tai tiếng vẫn đeo bám tay vợt lắm tài nhiều tật người Úc.

Ngày 2/8, trong trận đấu gặp Yoshihito Nishioka tại vòng 3, tại game thứ 8 ở set 2, Kyrgios không đồng tình với quyết định của trọng tài trong một pha giao bóng. Sau đó, trong giờ nghỉ giữa hai game, tay vợt 24 tuổi người Úc đã giận dữ ném chai nước về phía trọng tài chính.

Sau đó, Kyrgios liên tục thanh minh: "Nó trượt khỏi tay tôi. Tôi đang cố uống nước và nó trượt khỏi tay". Tuy nhiên, cú "trượt tay" mạnh tới mức nhãn chai nước dính trên thành ghế của trọng tài.

Dù nổi nóng, Kyrgios vẫn có được chiến thắng 6-2, 7-5 trước Nishioka và tiến vào tứ kết giải lần đầu tiên trong sự nghiệp và thắng tiếp Norbert Gombos, tay vợt hạng 127 thế giới.

Kyrgios ném chai nước về phía ghế của trọng tài chính

Trước đó tại vòng 2, Kyrgios cũng nổi nóng sau khi trọng tài dây xác định bóng ngoài. Anh trút giận bằng việc đập nát vợt. Khi kết thúc trận, Kyrgios bắt tay đối thủ Gilles Simon nhưng từ chối bắt tay trọng tài chính Fergus Murphy, thậm chí đứng lại đôi co một lúc. Theo tờ Tennis World USA, Kyrgios còn gọi ông trọng tài này là "củ khoai tây có tay chân."

Video Kyrgios ném chai nước về phía trọng tài chính ở vòng 3 Citi Open:

Thiem lần đầu đăng quang trên quê nhà Áo

Thiem chia sẻ: "Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp cầm vợt của tôi. khoảnh khắc này thực sự rất xúc động vì tôi có mối liên hệ đặc biệt với Kitzbühel (địa điểm tổ chức Autrian Open). Tôi đã ở đây lần đầu tiên khi tôi mới 6 tuổi và tôi đã xem giải đấu này nhiều lần.

Tôi đã nhận được thẻ ưu tiên đầu tiên của mình ở đây và bây giờ để kết thúc giải đấu vì nhà vô địch là không thể tin được. Đến giờ tôi đã đạt được một mục tiêu mà tuổi thơ mình đã đặt ra."

Chiến thắng này giúp Dominic Thiem có danh hiệu ATP thứ 3 trong mùa giải 2019 này, sau Indian Wells Masters và Barcelona Open. Đặc biệt, Thiem là tay vợt người Áo thứ 2 giành chức vô địch Austrian Open, sau cựu số 1 thế giới Thomas Muster (vô địch giải này vào năm 1993).

Video Thiem thắng Ramos-Vinolas ở chung kết giải Áo mở rộng:

