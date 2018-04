Đoàn đua rời TP Nha Trang với cái nắng gắt

Sáng 17-4, giải đã tiếp diễn với chặng đua từ Nha Trang đi TP Phan Rang dài 126 km, với điểm nhấn và đèo Vĩnh Hy để tiếp tục tích luỹ điểm Áo đỏ.

Về nhất con đèo khá quang co và dốc đổ liên tục này, tay đua đang khoác áo BikeLife Đồng Nai Loic tiếp tục củng cố điểm Áo đỏ của mình, trước khi bước vào 2 con đèo quyết định là Ngoạn Mục và Prenn, sẽ diễn ra vào ngày 18-4 ở chặng đua từ TP Phan Rang đi Đà Lạt.

Loic về nhất đèo Hy gia tăng cách biệt điểm Áo đỏ

Trong lúc đổ đèo Vĩnh Hy, tốc độ lên đến hơn 70 km/h, tay đua 19 tuổi Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa của đội An Giang đã tông thẳng vào thanh chắn đèo, lộn người bay ra khu vực nguy hiểm và bất tĩnh. Sau khi băng bó càm do rách, lực lượng y tế đã đưa Khoa về Bệnh viện Ninh Thuận để chụp X Quang và kiểm tra tổng quát. Rất may khi tay đua trẻ này chỉ bị đa chấn thương phần mềm và không ảnh hưởng đến xương.

Đèo Vĩnh Hy với nhiều cua dốc nguy hiểm

Tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đang được cấp cứu

Cấp cứu tay đua Anh Khoa

Tại đích đến, Lê Nguyệt Minh (TP HCM Minh Giang) đã cán mức đầu tiên để bảo vệ thành công chiếc Áo xanh của mình. Về thứ nhì, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang gia tăng cách biệt khoảng cách Áo vàng so với các đối thủ còn lại.

Lê Nguyệt Minh cán mức đầu tiên tại chính nơi năm 2017 anh gặp tai nạn phải nhập viện

Sau 18 chặng Nguyễn Thành Tâm tiếp tục giữ Áo vàng

