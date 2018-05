Ở kỳ tranh tài thứ 23, cuộc đua Về Nông Thôn An Giang được BTC nâng cấp lên thành giải trẻ chuyên nghiệp, dành cho các tay đua dưới 22 tuổi. Giải lần đầu tiên chào đón sự tham dự của đội đua quốc tế Team Go For Gold đến từ Philippines.

Phan Hoàng Thái (áo đỏ) mất ngôi đầu áo vàng về tay Jay Lampawog. ẢNH: DƯ HẢI

Chặng đua dài 90 km trên lộ trình đường đua khá hẹp, các tay đua xuất phát từ TP Hà Tiên đi qua địa danh Hòn Đất về với TP Rạch Giá (Kiên Giang). Sau nhiều cuộc tấn công quyết liệt, nhóm 18 VĐV tách tốp thành công, tạo khoảng cách hơn 4 phút so với nhóm áo vàng.

Trước sức tấn công như vũ bão của các đối thủ, êkíp Dược Domesco Đồng Tháp với lực lượng mỏng, không đủ sức bảo vệ áo vàng cho tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái.

Khôn khéo đeo bám suốt lộ trình, Jay Lampawog (Team Go For Gold) bất ngờ tung nước rút tấn công một mình một ngựa dũng mãnh cán mức đến sau 2 giờ 15’16” tranh tài. Hạng nhì thuộc về Hà Kiều Tấn Đại (NK TDTT Bình Dương) trong khi Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bikelife Đồng Nai) giành hạng ba.

Tổng cộng 65 tay đua tranh tài Về Nông Thôn An Giang 2018. ẢNH: DƯ HẢI

Chiến thắng giúp tay đua trẻ Philippines - Jay Lampawog tổng thành tích 3 giờ 49’57” vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp áo vàng sau 2 chặng, xếp trên tay đua hạng nhì Tấn Đại đúng 12 giây.

Đây cũng là cuarơ có cùng điểm số 27 trên bảng điểm áo xanh. Tuy nhiên nhờ chỉ số phụ về nhất chặng 2, Lampawog xếp trên Tấn Đại ở giải thưởng dành cho các tay đua nước rút.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp rơi rụng khỏi tốp 3, rớt xuống vị trí hạng 7 chung cuộc. Trên ngôi đầu, hai ứng viên Bikelife Đồng Nai và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (đồng giờ 11 giờ 31’06”) chia nhau hai ngôi đầu. Hạng ba thuộc về Premium Cycling Vĩnh Long.

Sáng ngày 12-5, các tay đua tranh tài chặng 3 Rạch Giá – Tắc Cậu - Cà Mau đường dài 130 km.

VietBao.vn