Thách đấu, nhưng chỉ sau bốn hiệp Roman Gonzalez tay đấm người Mexico đã nằm sóng soái trên sàn đấu vì những cú đấm trời giáng đến từ võ sĩ Srusaket của Thái Lan hồi trưa nay (theo giờ VN).

Gonzalez suýt bị KO ở ngay hiệp 1

Thực chất đây là cuộc tái đấu vì cách đây sáu tháng Srisaket Sor Rungvisai cũng đã hạ KO tay đấm Roman Gonzalez để vô địch đai WBC hạng gà. Sau đó tay đấm Gonzalez thách đấu trở lạ và lần này hai võ sĩ đã bay sang nhà thi đấu sân vận động Stubhum ở California để so đọ.

Chỉ chờ bốn hiệp đấu, người hùng của Thái Lan đã chó vài cú ra đòn thuận tay cùng nhữn cú đấm móc vốn là “vũ khí lợi hại” của Srisaket và Gonzalez chịu không nổi ngửa xuống sàn khi hiệp đấu tứ tư đi được 42 giây. Cú đấm tay phải của Srisaket trúng vào gò má dưới phần thái dương của Gonzalez khiến tay đấm thách đấu gục ngã.

Nhỏ con hơn nhưng Srisaket tung đòn uy lực hơn

Điều đáng nói là ngay ở hiệp 1 Srisaket đã tung cú đấm khiến đối thủ gục ngã rồi nhưng khi trọng tài đếm đến ‘số 7’ thì Gonzalez gượng dậy thi đấu tiếp.

Ở lần thắng Gonzalez hồi tháng 3 vừa qua, nhiều người chỉ trích Srisaket thắng may do đối phương di chuyển và bị tai nạn hơn là Srisaket hay. Tuy nhiên Srisaket không đáp trả trước những khiêu khích ấy và anh chỉ nhận lời thách đấu từ tay đấm Mexico mà thôi, Và lần này người hùng Thái Lan đã chứng minh mình giỏi hay là ăn may đối thủ khi chỉ tốn bốn hiệp đấu đã cho đối thủ KO bằng những đòn tung ra hủy diệt mà lẽ ra hiệp 1 Gonzalez đã bị KO rồi.

....Và kẻ thách đấu Gonzalez lại bị KO chỉ sau 4 hiệp

Kể về bốn tháng qua tập luyện ra sao cho cuộc tái đấu này, Srisaket nói: ‘Chủ yếu tôi ăn các loại trái cây là tập trong phòng Gym cho trận đánh này. Các loại trái cây cũng là thức ăn chủ yếu của tôi để theo nghề đánh đấm này”.

Hồi tháng 3 khi khi đánh bại Gonzalez để trở thành nhà vô địch thế giới WBC hạng gà. Khi Trở về nước hàng ngàn người hâm mộ Thái Lan ra sân bay đón. Và Srisaket được Thủ tướng Thái Lan mời vào Dinh Thủ tướng gặp gỡ Thủ tướng Prayuth.

