Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Trung Hậu đánh bại "Quái kiệt bi-a" số 1 nước Pháp:

Bảng xếp hạng bi-a carom 3 băng thế giới sau Porto World Cup 2019

Chưa dừng lại đó, Trung Hậu tiếp tục khiến giải đấu World Cup phải ngỡ ngàng khi giành chiến thắng không tưởng trước siêu sao xếp hạng 5 thế giới Tasdemir Tayfun với tỉ số 40-31 chỉ sau 17 lượt cơ ở vòng knock-out 1/8.

Dù dừng bước trước siêu sao người Hàn Quốc Kim Haeng Jik (người sau đó giành ngôi á quân) tại tứ kết, việc lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào top 8 cơ thủ mạnh nhất World Cup cũng là một thành công lớn với Trung Hậu. Thành tích này giúp anh có sự thăng tiến đáng kể từ hạng 44 thế giới lên hạng 35 thế giới.

Liên quan đến Porto World Cup 2109, với chức vô địch vừa gặt hái được, Dick Jaspers tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 thế giới với số điểm cao ngất so với top còn lại. Trong khi đó, billards Việt Nam hiện tại còn duy nhất Trần Quyết Chiến (hạng 8 thế giới) nằm trong top 15. Nguyễn Quốc Nguyện hiện ở hạng 18 thế giới. Trong khi Ngô Đình Nại (hạng 25 thế giới) đã ra khỏi top 20.

VietBao.vn