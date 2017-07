Giải “Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng (quốc tế) tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 18” được xem là giải danh giá nhất dành cho các tay đua nữ của bộ môn xe đạp ở Việt Nam. Theo ông Phạm Thế Triều, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh An Giang, Phó ban tổ chức cuộc đua, giải đấu năm nay có 11 đội tham dự, gồm 9 đội trong nước và 2 đội nước ngoài (Kazakhstan National team và Seoul Cycling team) diễn ra từ ngày 8/7 - 13/7 với 6 chặng đua với lộ trình Tây Ninh - TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - An Giang, tổng cự ly thi đấu là 450 km.

Ông Phạm Thế Triều, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh An Giang, Phó ban tổ chức (bên trái, hàng đầu) và ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát (bên phải) chủ trì họp báo.

“Đây là giải đấu được tổ chức thường xuyên để các vận động viên cọ xát nhằm đạt thành tích cao trong các cuộc thi. Đặc biệt năm nay, giải được tổ chức trước thềm Sea Games khoảng 6 tuần nên các đội có thể điều chỉnh trong công tác huấn luyện, đóng góp và hỗ trợ thêm cho Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn. Chúng tôi rất cảm ơn nhà tài trợ là Tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhiều nhãn hàng đã đồng hành với giải đấu liên tục 18 năm để giải có thể diễn ra tốt đẹp”, ông Triều chia sẻ.

Ông Phan Trí Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao, Sở VH-TT-DL An Giang, Trưởng tiểu ban chuyên môn, cho biết giải đấu này có 7 thành viên trong đội tuyển quốc gia tham dự để có thêm điều kiện cọ xát trước thềm Sea Games diễn ra vào tháng 8 năm nay.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đặt câu hỏi với Ban tổ chức.

Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, mùa giải năm nay quy tụ nhiều tay đua xuất sắc từ 11 đội trong và ngoài nước, trong đó có các đội rất mạnh như Hạt ngọc trời An Giang, Bảo vệ thức vật An Giang, Biwase Bình Dương, Năng khiếu TDTT Cần Thơ, Seoul Cycling Team (Hàn Quốc)... hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những chặng đua hấp dẫn, kịch tính, đầy lôi cuốn.

“Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát còn thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi xem việc đồng hành, cổ vũ cho hoạt động thể thao nước nhà như một trách nhiệm với cộng đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vì sự phát triển của xã hội. Hy vọng rằng, các vận động viên sẽ chuẩn bị tốt thể lực và chiến thuật để chinh phục và dẫn đầu tại mỗi cung đường. Nhãn hàng nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối sẽ luôn là người bạn đồng hành với các vận động viên trên những nẻo đường đua để cùng tiếp sức cổ vũ tinh thần thể thao vì sức khoẻ thanh niên Việt Nam”, ông Khôi chia sẻ.

