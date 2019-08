Sự kiện:

US Open 2019

Video Renee Richards đấu Chris Evert tại US Open 1979 (sân đất nện)

Người đặc biệt ở US Open

Dù không có được thành tích quá đặc biệt, song việc trở thành tay vợt đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm hiện tại chơi cả đơn nam và nữ US Open đã giúp Rennee đi vào lịch sử.

Bản thân Rennee thừa nhận việc thay đổi giới tính ở tuổi 20 khác nhiều so với việc làm như vậy ở tuổi 40, hơn nữa cô có thể thống trị quần vợt nữ nếu phẫu thuật sớm. "Nếu tôi chơi [quần vợt nữ] ở độ tuổi 20, tôi sẽ giành Wimbledon,” Rennee khẳng định.

