Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, Ban tổ chức Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) đã chính thức công bố thông tin về mùa giải VBA 2018, với nhiều nét mới hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính và bùng nổ.

Màu áo mới của các đội tham dự

Giải gồm 6 đội bóng quen thuộc Saigon Heat, Hochiminh City Wings, Cantho Catfishs, Danang Dragons, Hanoi Buffaloes và đương kim vô địch Thanglong Warrios. Các đội sẽ tranh tài từ 16-6 đến đến 16-9 với tổng cộng 56 trận đấu.

4 đội bóng xếp hạng cao nhất sẽ vào thi đấu vòng playoff, chọn 2 hai đội vào chung kết tranh ngôi vô địch với 5 trận đấu căng thẳng. Trước khi mùa giải VBA 2018 bắt đầu, các đội sẽ có một số trận đấu giao hữu "thử lửa", diễn ra từ 31-5 đến 10-6.

Với thông điệp "Feel It. Do It", VBA sẽ tập trung chuyển tải những câu chuyện truyền cảm hứng về cầu thủ, đội bóng, không chỉ trên sân mà còn bên ngoài sàn đấu, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa cầu thủ và người hâm mộ, tiếp cận nhiều hơn đến cộng đồng trẻ yêu thích bóng rổ. Sau 2 mùa giải thành công, theo ông Lê Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, "VBA không chỉ là nơi các đội bóng tranh tài, mà còn là nguồn cảm hứng để phong trào bóng rổ trong nước tiếp tục lan rộng và phát triển mạnh mẽ hơn".

Mùa giải thứ 3 VBA 2018 có nhiều nét mới nhằm nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp. Đáng chú ý, mỗi đội phải đăng ký tối thiểu 3 cầu thủ địa phương nhằm góp phần tạo sân chơi chuyên nghiệp, cũng như thúc đẩy phong trào tại địa phương.

Quang Liêm

VietBao.vn