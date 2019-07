Sự kiện:

Wimbledon 2019

Serena Williams

Video khoảnh khắc Halep nâng cúp

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sang set 2, tay vợt người Mỹ thi đấu ổn định ở những game đầu tiên. Dù vậy, cô để mất break ở game thứ 5 sau khi thua loạt đôi công bóng bền. Halep tiếp tục có thêm break nữa, trước khi kết thúc trận chung kết bằng một game thắng trắng.

Vượt qua Serena sau 2 set với cùng tỷ số 6-2, hạt giống số 7 Simona Halep lần đầu tiên trong sự nghiệp lên ngôi tại Wimbledon.

Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt người Romania, sau Pháp mở rộng năm ngoái.

Với chức vô địch này, Halep sẽ tăng 3 bậc lên hạng 4 thế giới với 5.933 điểm

Serena vẫn vui vẻ nhận hạng nhì. Serena có lần thứ 5 liên tiếp về nhì tại giải và đứng hạng 9.

Tay vợt người Romania nhận tới 9 thất bại ở 10 lần chạm trán với Serena Williams trong quá khứ nhưng lần này thì khác

VietBao.vn