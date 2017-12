Khép lại một năm thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) 2017, Lee Nguyễn cùng bạn gái Janell Carlson dành gần một tháng đi du lịch ở Hồng Kông và Đông Nam Á. Tranh thủ thời điểm về Việt Nam thăm người thân, bạn bè, Lee Nguyễn đã dành một cuộc trò chuyện cùng người viết về đời tư, về MLS, Công Phượng và V-League...

CĐV tôn trọng cuộc sống riêng

"Sau 5 năm chơi bóng cho CLB New England Revolution, ghi 50 bàn thắng để lọt vào tốp 5 tay săn bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng nhưng cuộc sống đời thường của tôi cực kỳ dễ chịu vì chẳng ai săm soi đến mình" - Lee Nguyễn mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu trả lời đầy thú vị như thế khi người viết hỏi về sự nổi tiếng của anh ở MLS.

Lee Nguyễn nói không giống như ở Việt Nam, người Mỹ thể hiện sự cuồng nhiệt, hâm mộ trên sân bóng. Họ xem bóng đá như một cách giải trí, sẵn sàng tôn vinh, gọi tên ngôi sao sân cỏ theo cách của những fan cuồng nhưng tất cả chỉ gói gọn trên khán đài. Còn bên ngoài sân bóng, các cầu thủ hiếm khi bị làm phiền.

Lee Nguyễn là một trong những cầu thủ gốc Việt nổi tiếng nhất hiện nayẢnh: Alfonso Bui

Lee Nguyễn - tên đầy đủ là Lee Nguyễn Thế Anh, quê gốc Bến Tre, sinh tháng 10-1986 - được xem là cầu thủ gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới. Sau khi nổi lên từ giải trung học toàn nước Mỹ năm 2004 và được gọi vào đội tuyển U20, Lee Nguyễn được CLB PSV Eindhoven của Hà Lan mời sang chơi bóng. Tuy không thành công tại châu Âu nhưng anh vẫn được chào đón đặc biệt tại Việt Nam khi CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiêu mộ thành công tiền vệ ngôi sao này đầu năm 2009.

Sau 3 năm chơi bóng và tạo nhiều ấn tượng ở HAGL và B.Bình Dương, năm 2012, Lee Nguyễn trở về Mỹ tìm cơ hội chơi bóng tại MLS. Từ chỗ được CLB Vancouver Whitecaps thử việc nhưng không nhận, Lee Nguyễn được New England Revolution chào đón và chỉ sau 5 năm chơi bóng tại đây, tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử 22 năm của CLB. Giữ vị trí tiền vệ tổ chức hoặc đá hộ công, Lee Nguyễn nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao kiến thiết của MLS trong 5 mùa giải gần đây. Dù chỉ có 9 lần được gọi lên khoác áo tuyển Mỹ do không hợp với HLV Juergen Klinsmann (người sau đó bị sa thải) nhưng Lee Nguyễn vẫn được xem là cầu thủ gốc Việt giỏi nhất thế giới.

Thật bất ngờ khi Lee Nguyễn tâm sự rằng mỗi lần anh về Việt Nam vẫn được nhiều người hâm mộ nhận ra hơn là ở Mỹ. "Khi tôi cùng bạn gái đi dạo trên đường phố Boston, vẫn có nhiều CĐV New England Revolution nhận ra tôi nhưng họ hiếm khi làm phiền, thi thoảng chỉ xin chụp vài kiểu ảnh. Còn khi đội bóng đến thi đấu ở sân khách, kể cả khi tôi sút tung lưới đội bóng của họ thì khi bước ra đường, tôi vẫn an toàn" - Lee Nguyễn dí dỏm chia sẻ.

Muốn rời Mỹ khi Kaka, Pirlo giải nghệ

Được mệnh danh là giải đấu để nhiều danh thủ thế giới "dưỡng già", MLS được David Beckham, Thiery Henry rồi sau này là David Villa, Robbie Keane, Bastian Schweinsteiger, Kaka và đặc biệt là Andrea Pirlo lựa chọn. "Khi tôi đầu quân cho New England Revolution, CĐV Mỹ nhắc rất nhiều đến Thiery Henry. Ba năm liên tục đối đầu Henry ở các trận bán kết, chung kết khu vực miền Đông là những trải nghiệm rất tuyệt vời với tôi. Tuy nhiên, 2 ngôi sao mà tôi buồn nhất khi nghe tin họ giải nghệ cuối mùa này là Kaka và Andrea Pirlo. Họ mới đích thực là những nghệ sĩ sân cỏ, khơi nguồn cảm hứng cho những cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật như tôi. Được đối đầu với Kaka và Pirlo là những cảm xúc không bao giờ quên, vì vậy khi họ treo giày, bất giác tôi nghĩ có nên chia tay nước Mỹ tìm kiếm một thử thách khác hay không?" - Lee Nguyễn tâm sự.

Lee Nguyễn cùng người viết Ảnh: Minh Ngọc

Tiết lộ về bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm với New England Revolution, trong đó có những điều khoản đền bù hàng triệu USD nếu phá hợp đồng, Lee Nguyễn tâm sự: "Người Mỹ làm việc cực kỳ nguyên tắc, không có chuyện anh "tỏ thái độ" để đòi được ra đi sớm mà họ nhượng bộ. Các CLB đều có những ràng buộc bằng những khoản đền bù cực lớn. Tôi còn đá đến năm 2019, tức nếu muốn ra đi thì hết mùa 2018 mới được phép đặt vấn đề này với New England Revolution, tất nhiên là nói chuyện theo hướng tình cảm, nhẹ nhàng. Giả sử tôi tìm cách quậy phá, chỗ của tôi sẽ là khán đài, mặc kệ bạn là ngôi sao. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ làm điều dại dột như vậy, nhất là khi New England Revolution là bệ phóng giúp tôi trở thành một phần lịch sử của MLS".

Sẽ có ngày gặp Công Phượng

Trong suốt cuộc trò chuyện, bên cạnh những câu hỏi của người viết, Lee Nguyễn cũng đặt ra hàng loạt thắc mắc về bóng đá Việt Nam sau hơn 5 năm xa cách. "Tại sao CLB Quảng Nam vô địch V-League mà không được dự Champions League châu Á?", "Tại sao V-League chỉ còn đá 2 ngoại binh?", "Sân bóng ở Việt Nam đã được cải thiện hay chưa?"... Sau khi thỏa mãn về những thông tin về bóng đá Việt, Lee Nguyễn bất ngờ đặt câu hỏi về 2 cầu thủ mà anh rất quan tâm khi vô tình theo dõi cả hai thi đấu trên kênh YouTube trước khi về Việt Nam du lịch.

"Tôi nhớ đó là trận đấu HAGL gặp Hà Nội tại V-League. Khán giả đông, mặt sân đẹp và cầu thủ 2 đội rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Tôi ấn tượng mạnh với 2 cầu thủ số 10 của HAGL và số 11 của Hà Nội FC. Về đây hỏi bạn bè mới biết một người là Thành Lương, hình như tôi từng có dịp đối đầu với cậu ấy. Người còn lại hóa ra là Công Phượng, nhân vật mà báo chí Việt Nam nhắc đến rất nhiều. Thật thú vị nếu được đối đầu với tài năng trẻ mà tôi có lẽ từng chạm mặt khi còn chơi cho HAGL. Tôi hy vọng 2 năm nữa sẽ khép lại sự nghiệp đỉnh cao tại Việt Nam và vẫn có cơ hội so tài với Thành Lương, Công Phượng" - Lee Nguyễn háo hức cho biết.

Với mức lương 500.000 USD/năm cùng việc quảng cáo cho một loạt thương hiệu nổi tiếng, trong đó có Adidas, Lee Nguyễn tạo dựng được cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, mong ước được quay trở lại chơi bóng tại V-League là có thật bởi theo lời Lee Nguyễn, sau khi nghỉ hưu, cha anh là ông Nguyễn Phẩm sẽ rời Dallas trở về Bến Tre sinh sống. Tiền vệ 32 tuổi này nói: "V-League và khán giả Việt Nam vẫn có một sức hấp dẫn trong tâm trí tôi. Nếu có thể trở lại thi đấu đỉnh cao thêm vài năm cũng là một lựa chọn tốt, dù đã có một vài CLB ở Thái Lan đặt vấn đề với tôi".

Nỗi lo của bạn gái

"Tôi nói muốn về Việt Nam du lịch, thăm quê hương, thế là Janell cương quyết đi cùng vì sợ tôi lén… lấy vợ. Thực tế, chúng tôi chưa muốn cưới nhưng đã vạch ra dự định tương lai sẽ có con" - Lee Nguyễn chia sẻ.

Với mối quan hệ rộng rãi, Lee Nguyễn đã được bạn bè ở Thái Lan, Indonesia mời đi du lịch. Riêng tại Việt Nam, ngôi sao của giải MLS còn tranh thủ đi đá bóng mini với những người bạn cũ ở B.Bình Dương như Lương Minh Trung, Đức Tài...

Xuất hiện 25 phút trên NBC Sport Boston

Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được theo dõi câu chuyện kể tường tận về cuộc đời và sự nghiệp của Lee Nguyễn qua bộ phim do người bạn Alfonso Bui của hãng phim Art Therapy: The Movie làm đạo diễn, được phát trên kênh Youtube. Lee Nguyễn cho biết thực tế bộ phim tài liệu có tên gọi "NGUYENing | The Lee Nguyen Story" - (Lee Nguyễn và câu chuyện đời tôi) kéo dài đến 90 phút nhưng khi được kênh NBC Sport Boston trình chiếu đã được cắt xuống hơn 25 phút.

Trong phim, Lee Nguyễn đóng vai người dẫn chuyện, kể về cuộc đời và sự nghiệp bóng đá nhiều thăng trầm nhưng cũng chứa đựng nhiều thời khắc huy hoàng của tiền vệ sinh năm 1986, bên cạnh lời tâm sự của cha anh - ông Nguyễn Phẩm và nhiều nhân vật khác.

VietBao.vn

Anh Dũng