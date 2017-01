7 năm theo nghề phóng viên, tôi từng có cơ hội tác nghiệp ở nhiều vùng miền, hoàn cảnh khác nhau nhưng ấn tượng nhất phải kể đến lần tác nghiệp trên không, khi cùng đoàn Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam trao chiếc cúp đặc biệt cho CLB Hải Phòng.

Mùa giải 2016, đội Hải Phòng chỉ giành vị trí Á quân, song từ cầu thủ tới cổ động viên bóng đá đất Cảng đã gây ấn tượng mạnh bởi tinh thần thi đấu cống hiến và quyết tâm thể hiện thứ bóng đá “sạch” giữa bối cảnh giải Vô địch quốc gia bao phủ màu sắc tiêu cực.

Vì vậy, cổ động viên 3 miền Bắc-Trung-Nam đã quyết định trao chiếc cúp đặc biệt: “Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” cho CLB Hải Phòng. Hai cổ động viện nhiệt thành bậc nhất Việt Nam là anh Trần Song Hải (Phó chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam) và Văn Trần Hoàn (Hải Phòng) đã cùng lên ý tưởng táo bạo cho màn rước và trao cúp “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử bóng đá Việt Nam: trao cúp trên không trung.

Khoảnh khắc trao cúp trên không hiếm có

Ý tưởng táo bạo

Một kế hoạch táo bạo chưa từng được đội bóng nào nghĩ tới, chứ chưa nói tới chuyện thực hiện bởi phụ thuộc tới nhiều yếu tố khác. Ngoài số tiền không nhỏ cho việc thuê trực thăng, chuyến bay phải được cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bay. Anh Trần Song Hải cho biết những thủ tục trên không hề dễ dàng.

“Nhưng rất may ý tưởng này được các cơ quan chức năng ủng hộ. Khi chúng tôi đặt vấn đề thuê trực thăng để rước cúp, các anh ở Bộ Quốc phòng rất bất ngờ, vì trước giờ họ chưa từng được đề nghị tương tự. Sau đó, họ còn giảm tiền thuê và nói rất thương anh em cổ động viên bóng đá, bỏ công bỏ việc đi cổ vũ mà bóng đá đôi khi không đáp ứng sự kỳ vọng”, anh Hải nói.

Yếu tố bất ngờ quyết định sự thành công sự kiện đặc biệt này, vì vậy mọi công tác chuẩn bị, kịch bản trao cúp đều được người trong cuộc giữ bí mật. Tôi may mắn là phóng viên hiếm hoi được anh Trần Song Hải - thành viên chủ chốt tổ chức sự kiện, tiết lộ kế hoạch cụ thể, một ngày trước thời khắc đặc biệt đó.

Theo kế hoạch ban đầu, trực thăng EC155B1 - một trong số trực thăng hiện đại nhất Việt Nam hiện tại, sẽ xuất phát từ sân bay Gia Lâm lúc 16h ngày 29-9-2016, di chuyển tới Hải Phòng, sau đó bay 3 vòng trên bầu trời thành phố Hoa phượng đỏ trước khi hạ cánh xuống sân vận động Lạch Tray - nơi sẽ diễn ra gala trao cúp, với sự có mặt của hơn một vạn cổ động viên bóng đá trên khắp cả nước. Tuy nhiên, do yếu tố an ninh nên kế hoạch đã phải thay đổi phút chót.

9h sáng 29-9-2016, anh Trần Song Hải gọi điện thông báo phía Công an Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu hoãn sự kiện gala trên sân Lạch Tray vì lý do an ninh không đảm bảo.

“Tuy nhiên, chiều nay màn rước cúp tặng đội Hải Phòng vẫn sẽ diễn ra và đảm bảo ấn tượng không kém kế hoạch cũ, đó là trao cúp trên không phận Hải Phòng. Thay mặt ban tổ chức, mình trân trọng mời Thuần Thư cùng lên trực thăng tham dự lễ trao cúp đặc biệt này với anh em cổ động viên ba miền”, anh Hải nói.

Nhận lời mời đặc biệt này, 14h cùng ngày tôi có mặt tại sân bay Gia Lâm. Anh Trần Song Hải cùng cổ động viên các tỉnh như Đồng Tháp, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM và thành viên Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam đã tề tựu đông đủ, vẻ mặt đầy háo hức. Tôi may mắn là phóng viên ảnh duy nhất có mặt trên chuyến bay lịch sử này.

15h30, các thành viên tham gia chuyến bay và cả chiếc cúp sắp được trao thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh bắt buộc. Mọi vật dụng, tư trang không cần thiết được yêu cầu bỏ lại để giảm tải cho chuyến bay đã có tối đa 10 hành khách.

Đúng như kế hoạch 16h, trực thăng EC155B1 do lái trưởng - Đại tá Không quân Việt Nam Trần Quang Tuấn điều khiển rời sân bay Gia Lâm, thực hiện sứ mệnh “vô tiền khoáng hậu”.

Tôi may mắn được là phóng viên ảnh duy nhất ghi lại khoảnh khắc trao cúp đặc biệt này Phóng viên trong chuyến tác nghiệp trên trực thăng EC155B1

Kỷ niệm có một không hai

Lần đầu tác nghiệp trên trực thăng mang đến tôi nhiều trải nghiệm thú vị, từ cảm giác khi trực thăng nâng dần độ cao theo phương thẳng đứng, rồi chao lượn trên bầu trời, lắc lư mỗi khi gặp gió mạnh và còn cả cái âm thanh của động cơ ban đầu nghe thật chói tai nhưng càng lên cao lại êm ru, càng nghe càng thích thú.

Song điều ấn tượng nhất với các thành viên trên trực thăng là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai thành phố sầm uất bậc nhất miền Bắc. Từ độ cao hơn 100m, Thủ đô Hà Nội nổi bật với những cây cầu dài vượt sông, những hồ trong phố hay dải thực vật đủ màu sắc khu ngoại thành.

Từ trên cao, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng như sợi chỉ thẳng tắp nối hai thành phố. Hình ảnh thành phố Hải Phòng không lẫn vào đâu với những cảng biển tấp nập tàu thuyền qua lại, khu nhà ga đường sắt cổ kính. Đặc biệt, khi trực thăng bay qua sân Lạch Tray nhìn xuống là hình ảnh hàng nghìn người đổ ra các tuyến đường quanh sân vận động này để đón cúp về với đất Cảng, khiến các thành viên trên máy bay vô cùng phấn khích, tự hào.

VietBao.vn