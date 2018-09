45+1": KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Khánh Hòa tạm dẫn 1-0 trước Hà Nội FC. Kết thúc hiệp 1 của hai trận đấu cùng giờ còn lại có tỉ số như sau: SLNA 1-0 SHB Đà Nẵng, Bình Dương 0-0 Than Quảng Ninh.

45+1": KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Khánh Hòa tạm dẫn 1-0 trước Hà Nội FC. Kết thúc hiệp 1 của hai trận đấu cùng giờ còn lại có tỉ số như sau: SLNA 1-0 SHB Đà Nẵng, Bình Dương 0-0 Than Quảng Ninh.

17:17 ngày 14/09/2018

CẬP NHẬT !!! Tính đến phút 15, trên sân Gò Đậu và sân Vinh, hai trận đấu giữa SLNA vs SHB Đà Nẵng, Bình Dương vs Than Quảng Ninh vẫn chưa có bàn thắng.