Sân Long An: Long An 1 - 2 Hải Phòng (H2)

56": VÀOO !!! Bàn thắng quá đẹp của Hải Phòng. Hậu vệ Long An phá bóng ra ngoài vòng cấm đến chân của trung vệ - đội trưởng của Hải Phòng là Lê Văn Phú, cầu thủ nhập tịch vượt qua hậu vệ Long An, rướn một nhịp dài rồi vung chân rất mạnh về góc xa khung thành tung lưới Long An.

21": VÀOOO !!! Long An có bàn gỡ hòa may mắn. Tài Lộc chuyền bóng vào trong cho Oseni. Thủ môn Đặng Văn Lâm lao ra khép góc, nhưng pha sút hụt bóng của Oseni vô tình trở thành động tác giả tạo điều kiện để Apollon dứt điểm trong tư thế trống trải.

17h30 sân Tân An: Long An - Hải Phòng

15:23 ngày 11/02/2017

So với năm ngoái, chủ nhà Long An đã có sự khởi đầu tốt hơn: giành 4 điểm/4 trận. Nhưng so với Hải Phòng thì vẫn còn một khoảng cách. Ở V.League 2016, Long An đều phải nhận 2 thất bại nặng nề (0-5 và 2-5) trước đội bóng đất Cảng.

Đội hình dự kiến:

Long An: Minh Nhựt, Huỳnh Tấn Tài, Quí Sửu, Tài Lộc, Danh Ngọc, Quang Thanh, Apollon, Phan Tấn Tài, Nam Anh, Hoàng Lâm, Oseni.

Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Xuân Anh, Văn Thắng, Fagan, Stevens, Văn Nhiên, Khánh Lâm, Văn Phú, Quốc Trung, Đình Bảo.