Hình ảnh cầu thủ hai đội tập luyện do PV Trọng Phú đang có mặt ở sân Cheonan, Hàn Quốc thực hiện:

do PV Trọng Phú thực hiện

Theo phản ánh của PV VOV đang tác nghiệp tại sân Cheonan, Hàn Quốc là Thành Lương và Trọng Phú, an ninh đang được siết chặt ở sân trước giờ thi đấu:

12:16 ngày 25/05/2017

Theo ghi nhận của PV Trọng Phú đang có mặt tại SVĐ Cheonan, trước trận đấu khoảng 3 tiếng, công tác an ninh đã được nước chủ nhà siết chặt. Ước tính có khoảng gần 1.200 nhân viên an ninh và quân đội đã có mặt để đảm bảo an toàn trong trận đấu này.