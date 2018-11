Không được đánh giá cao bằng đương kim vô địch Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) hay Mai Nguyễn Hưng (TP.HCM), thậm chí chỉ một năm trước Tấn Hoài còn xếp hạng tư chung cuộc, thế nhưng kết quả đã đảo ngược khi tay đua Đồng Tháp xuất thần đạt thành tích 50’56”, đánh bại Mai Nguyễn Hưng và biến Trịnh Đức Tâm thành cựu vô địch.

Trải lòng sau chiến tích, cựu tuyển thủ quốc gia Tấn Hoài cũng thú nhận anh không tin vào mắt mình bởi trước giờ lên yên tranh tài, anh chỉ dám đặt mục tiêu giành hạng ba sau Trịnh Đức Tâm và Mai Nguyễn Hưng.

So với thành tích HCĐ giải vô địch quốc gia năm 2017 là 43,443 km/giờ, Mai Nguyễn Hưng đã cải thiện tốc độ 45,911 km/giờ và đổi màu huy chương. Tương tự, cựu vô địch Trịnh Đức Tâm cũng cải thiện tốc độ của mình tốt hơn lên 45,577 km/giờ, so với 44,345 km/giờ giúp anh vô địch năm 2017. Tuy nhiên, tất cả đều không vượt được tốc độ đã nâng tầm “chóng mặt” của Nguyễn Tấn Hoài. So với thông số tốc độ trung bình của giải vô địch năm 2017 là 43,113 km/giờ, Tấn Hoài nâng tầm lên 47,118 km/giờ quả thật đáng nể.

Nội dung 30 km tính giờ cá nhân nữ, tài năng trẻ An Giang Lâm Thị Kim Ngân bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích 40’00” (tốc độ 42,854 km/giờ. HCB và HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Thật (An Giang) và Trần Thị Tuyết Nương (Bình Dương).

Ở giải đồng đội nội dung tính giờ nam, êkíp TP.HCM gồm các tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài đánh bại Đồng Tháp và Hà Nội, bảo vệ thành công chiếc HCV lần thứ 10 liên tiếp. Cùng nội dung này của nữ, đương kim vô địch An Giang vượt qua Bình Dương và Đồng Tháp, giữ vững ngôi đầu.

