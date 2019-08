Ngay từ khi CLB TP.HCM còn đang phơi phới dẫn đầu bảng xếp hạng và đăng quang nửa mùa V-League, bầu Đức đã táo bạo cá cược thầy trò Chung Hae-seong không thể vô địch cuối mùa. Thật lạ lùng ông bầu phố núi không nhìn thẳng vào chuyên môn so sánh giữa hai đối thủ lớn nhất TP.HCM và Hà Nội mà chủ yếu nói về chuyện hậu trường của cuộc chơi.

Nguyên nhân chính mà bầu Đức chỉ thẳng là “một người mấp không đánh lại năm người ốm”. Điều này có nghĩa TP.HCM dẫu có giỏi cỡ nào cũng không thể chơi lại thế lực của bầu Hiển có đến năm đội bóng phụ thuộc vào cái gật hoặc lắc đầu của ông.

TP.HCM vừa có trận thắng lớn Than Quảng Ninh 3-1 để níu kéo Hà Nội với ít hơn 5 điểm trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF.

Chẳng ai dám nói bầu Hiển có tiêu cực rõ ràng, bởi chưa ai thấy ông gật hay lắc chỉ đạo các đội bóng khác nhau chơi theo ý mình, dù không ít lần ông xuống tận khu vực kỹ thuật an ủi hoặc động viên, thậm chí là thưởng tiền cho CLB nào chơi nỗ lực.

Chỉ ít ngờ rất nhanh chóng sau dự báo của bầu Đức, bỗng dưng TP.HCM xui xẻo dần đánh mất mình với hai trận thua liên tiếp Sanna Khánh Hòa 1-2 và Quảng Nam 0-2. HLV Chung Hae-seong có thể oán trách tổ trọng tài ở trận thua trên sân Tam Kỳ sai lầm về quả phạt đền mở tỉ số của Quảng Nam phút cuối hiệp một, nhưng khó bào chữa cho khoảng thời gian còn lại chơi không hay hơn đối thủ.

Còn ở trận đấu trước đó, TP.HCM ngay trên sân nhà bất ngờ dính đòn hồi mã thương của đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa khiến bị ngã ngựa 1-2 thật đau đớn.

Học trò ông Chung Hae-seong chơi rất hay ở giải đoạn một và đăng quang nửa mùa nhưng đã hụt chân trong thời điểm quyết định. Ảnh: VPF.

Chính từ hai trận thua đó của đối thủ lớn, Hà Nội nhẹ nhàng có hai chiến thắng B. Bình Dương 2-1 và Thanh Hóa 5-0 để vượt qua mặt TP.HCM với 5 điểm nhiều hơn. Khoảng cách này tiếp tục duy trì sau lượt đấu 21 V-League, nhà đương kim vô địch Hà Nội thắng sân khách SHB Đà Nẵng 2-1, còn TP.HCM sân nhà bỏ túi 3 điểm với trận thắng Than Quảng Ninh 3-1.

Cho đến lúc này, HLV Chung Hae-seong đã không còn nghĩ đến chức vô địch cuối mùa nữa. Ông thầy người Hàn Quốc nói rằng không muốn gây áp lực cho các học trò, giúp họ thoải mái tâm lý hơn trong năm trận còn lại, đơn giản là quyền tự quyết không còn nằm trong tay TP.HCM.

Ngược lại, Hà Nội thảnh thơi hơn trong chặng đường còn lại, không hẳn vì nhờ sự trợ giúp tận tình của những người bạn “ốm nhưng không yếu” mà quan trọng hơn là nội lực của học trò ông Chu Đình Nghiêm mạnh thực sự.

Hà Nội băng băng về đích vì nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất là nhờ nội lực ổn định.

Hà Nội hiện có 43 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng TP.HCM 5 điểm. Họ gần như đã nắm trong tay chiếc cúp vô địch V-League 2019, vì hiểu một cách đơn giản nhất là Hà Nội chỉ mất ngôi nếu thua 2/5 trận còn lại, đồng thời TP.HCM thắng cả năm trận để chung cuộc. Giả thuyết này rất khó, nếu không muốn nói là không thể, bởi các đối thủ của Hà Nội đều yếu hơn và trong thế triệt buộc còn biết tình thương mến thương.

Các trận tiếp theo của Hà Nội sẽ lần lượt đối đầu Nam Định, Viettel, SL Nghệ An, Quảng Nam và Than Quảng Ninh với đa phần biết chọn bạn mà chơi. Còn đội TP.HCM đụng độ SL Nghệ An, Nam Định, Sài Gòn, HA Gia Lai, Hải Phòng.

Cơ hội cho TP.HCM chạy đua vô địch cuối mùa là rất mịt mờ.

Trong thế cờ tàn V-League, tham vọng vô địch của TP.HCM không chắc chắn khi lực lượng còn phập phù do chấn thương và khiếm khuyết nhiều hơn Hà Nội. Họ không có nhiều đồng minh lại vừa đá vừa ngóng chờ Hà Nội sẩy chân ít nhất hai trận.

Tổng hòa các mối quan hệ lẫn sự tác động khác, cái kết của TP.HCM không thể đăng quang V-League như dự báo cá cược từ bầu Đức, chủ yếu do học trò ông Chung Hae-seong hụt chân vì yếu và thiếu may mắn, chuyện còn lại hậu xét.

VietBao.vn