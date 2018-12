Đến thời điểm này 100% cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và các đơn vị, như: Cảnh sát hình sự, cơ động đã túc trực tại các điểm nóng về giao thông tham gia, trực tiếp phân luồng; chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, khu vực tập trung đông người. Đối với các đối tượng quá khích, cố tình lợi dụng việc cổ động bóng đá để gây mất an ninh, trật tự, cổ vũ quá khích, tụ tập đua xe trái phép,… lực lượng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Công an TPHCM chốt điểm nóng đảm bảo an ninh cho người dân cổ vũ ĐT Việt Nam.

Ở trận đấu trước đó, lợi dụng cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhiều thanh thiếu niên đã tụ tập, kích động đám đông gây rối, dừng xe gây ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường. Trong đó vẫn còn xuất hiện trường hợp đốt pháo sáng, pháo giấy khiến đám đông hoảng sợ, sử dụng xe tự chế, xe lôi chở nhiều người,... Công an TPHCM tiếp tục đề nghị người dân tham gia cổ vũ bóng đá trên tinh thần văn minh, văn hóa để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM cho biết: "Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn kêu gọi mọi người dân ủng hộ chúng tôi việc này để tạo sự an toàn cho người dân. Do đó khi chúng tôi tác nghiệp xử lý thì được người dân ủng hộ. Vì cá biệt có một số người cản trở, tụ tập xem việc xử lý của chúng tôi. Do đó mong muốn được mọi người dân tạo điều kiện thuận lợi"./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

VietBao.vn