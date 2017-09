Thực trạng phong trào golf không chuyên tại Việt Nam

Xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1992 nhưng chỉ thực sự hồi sinh 70 năm sau đó, khi sân golf Đồng Mô chính thức đi vào hoạt động. Các golfer nước ngoài công tác tại Việt Nam, quan chức ngoại giao và doanh nhân là những người đầu tiên khởi động phong trào này.

Tuy nhiên, nếu so sánh với nhiều quốc gia khác trong khu vực Châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc … thì golf ở Việt nam vẫn còn khá mới mẻ và golf trẻ chưa thực sự có nhiều cơ hội lớn để được phát triển. Xét về số lượng sân, hiện nay Việt Nam có 32 sân golf trong khi các nước láng giềng đã đạt đến con số hàng trăm như Indonesia 152 sân, Malaysia 230 sân, Thái Lan 253 sân…, golf Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn so với khu vực và càng xa so với thế giới.

Một trong những sân golf lâu đời nhất Việt Nam

Mặc dù nhiều quốc gia đã chỉ ra đầu tư cho golf trẻ cũng chính là đầu tư cho tương lai golf nước nhà, dường như Việt Nam vẫn chưa thể nhìn nhận được thực tế này. Cho tới hiện tại, việc phát triển phong trào golf ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn như giá chơi cao so với mặt bằng các nước trong khu vực, các sân golf chỉ tập trung vào các thành phố lớn, sân luyện tập golf phần lớn là tạm thời do không có quỹ đất và chi phí đầu tư khá cao. Và Việt Nam chưa có khả năng phát triển môn golf rộng rãi, chưa có nhiều người theo đuổi môn thể thao này cũng như chưa có nhiều giải đấu để các golf thủ có cơ hội cọ sát, thi đấu.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Bộ môn Golf – Tổng cục Thể dục Thể thao, nguyên nhân là do “golf vẫn còn là môn thể thao chưa được đánh giá cao ở Việt Nam, phần đông người dân vẫn chưa xem đây là môn thể thao đại chúng và nhà nước cũng như không có nhiều kinh phí để đầu tư cho golf.”

Những tín hiệu khả quan

Từ chỗ không được đặt tên trên bản đồ golf thế giới, đến nay, Việt Nam đã có hàng vạn người chơi golf, gần 60 sân golf đã đi vào hoạt động và có đến vài chục sân tập golf tại các thành phố lớn. Đó là những thành công rất đáng khích lệ, bước đầu đưa phong trào golf Việt Nam sánh kịp với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Golf là môn thể thao đang được ưa chuộng và ngày càng có sức hút tại Việt Nam. Cùng với các phong trào golf đang phát triển mạnh mẽ, các sân golf đã nâng cao chất lượng dịch vụ và trình độ nhân viên để từng bước góp phần nâng số lượng 10.000 người chơi golf năm 2009 lên hơn 20.000 người chơi golf hiện nay. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, phong trào golf tại Việt Nam bắt đầu rộ lên mạnh mẽ, hàng loạt các cuộc thi đấu golf được tổ chức khắp nơi trên mọi mặt trận. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng người gia nhập bộ môn thể thao “quý tộc” cũng tăng dần trong những năm qua.

Nhiều giải golf không chuyên rộ lên mạnh mẽ - Ảnh: internet

Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh – Đại diện chính thức của WAGC tại Việt Nam chia sẻ: “Nếu nói về sự chuyên nghiệp thì Việt Nam có khoảng cách rất xa so với thế giới nhưng nếu nói về phong trào và sự yêu thích của giải đấu thì mức độ yêu thích của các golf thủ Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các golfer tại Mỹ, Úc. So với các nước lân cận như Malaysia, Thái Lan, phong trào golf của ta chưa mở rộng bởi lí do duy nhất là chúng ta chưa có đủ sân golf, còn nếu có chính sách tốt để đầu tư sân golf cũng như chính sách để hạ giá chi phí chơi golf thì tôi tin rằng rất đông người Việt nam sẽ lựa chọn golf là môn thể thao”.

TPBank WAGC – Giải đấu nâng cao chất lượng và phong trào golf tại Việt Nam

TPBank WAGC – giải golf không chuyên lớn nhất Việt Nam chính thức được triển khai từ năm 2015 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) độc quyền tổ chức. Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, giải đấu đã mang lại tiếng vang lớn khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt được vị trí thứ 3 toàn đoàn khi tham gia thi đấu tại Thổ Nhĩ Kì, xếp sau Malaysia và Singapore. Và trong năm 2016, năm thứ 2 của mùa giải này, đội tuyển Việt Nam cũng xuất sắc khi giành vị trí Á quân khi đi tranh tài tại Nam Phi. Đây có thể coi là những cột mốc đáng nhớ cho phong trào golf ở Việt Nam.

TPBank WAGC – giải golf không chuyên lớn nhất tại Việt Nam - Ảnh: TPBank

Tuần trước, vòng chung kết Giải vô địch TPBank WAGC 2017 đã diễn ra thành công và BTC đã lựa chọn ra được 5 golf thủ xuất sắc đại diện cho đoàn Việt Nam đi thi đấu giải thế giới, được tổ chức tại Malaysia. Đây là lần thứ 3 giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam và đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chơi golf trong nước.

Nói thêm về giải đấu TPBank WAGC 2017, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh cho biết: “Giải đấu năm nay được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trong suốt 2 năm TPBank tổ chức, đoàn Việt Nam liên tiếp dành được những kết quả xuất sắc và chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng về kết quả tốt nhất trong năm nay. Càng ngày, khâu tổ chức của TPBank càng được nâng cao hơn rất nhiều, rất gần tầm với giải đấu chuyên nghiệp”.

Đội tuyển Việt Nam giành vị trí á quân tại VCK thế giới WAGC năm 2016

Việc tổ chức thành công giải đấu này là một bước tiến đối với phong trào golf ở Việt Nam, bởi nó không chỉ quy tụ các tay golf trong nước mà còn mở rộng cho cả golfer không chuyên đến từ nhiều quốc gia, đồng thời được Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Mỹ (USPGA) bảo trợ. Bên cạnh việc bám sát thể thức thi đấu của vòng chung kết WACG thế giới, Ban Tổ chức cũng rất chú trọng tới việc lựa chọn tổ trọng tài chuyên nghiệp.

Ông Phạm Thành Trí – Phó Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam cho biết: “Sau mỗi mùa giải, chúng tôi đều thấy TPBank đã và đang chuẩn bị cho giải đấu ngày càng chu đáo. Giải đấu TPBank là giải amateur nhưng được đánh giá là giải danh giá nhất hiện nay tại Việt Nam. Những golf thủ đăng ký tham gia thì khá tự hào khi được chơi tại một giải lớn như vậy khi giải đấu có chất lượng tăng dần và có thành tích rất tốt.”

VietBao.vn

Có thể thấy, chúng ta đang dần xây dựng được hệ thống phong trào golf nghiệp dư có quy củ, người chơi thực sự thi đấu vì golf, vì sự thách thức của nó. Ban tổ chức các giải đấu cũng cần xây dựng một giải golf đúng luật, có tính hệ thống cao để phong trào golf tại Việt Nam đi đúng hướng và tốt hơn.