Video phóng sự về tay vợt 8 ngón tay, 7 ngón chân người Anh Fran Jones:

Fran Jones từng theo học ở Học viện đào tạo tài năng trẻ quần vợt Sanchez-Casal (Barcelona), nơi Rafa Nadal từng được rèn giũa trước khi thành danh

Fran Jones chia sẻ: "Tôi biết rằng mình đã đấu tranh rất nhiều trong suốt những năm chơi tennis đã qua và tôi không mong đợi việc mình chỉ nhìn thấy cầu vồng và kỳ lân trong tưởng tượng khi tôi luôn hy vọng mình sẽ lên đỉnh vinh quang. Nhưng tôi không nghĩ bất cứ ai nên bị giới hạn bởi những lời đàm tiếu ​​của người khác (về nghịch cảnh của mình)."

Fran Jones từng là một trong số những tay vợt trẻ nhất lịch sử lọt top 25 Vương quốc Anh. Albert Portas, HLV của tay vợt tóc vàng tuổi teen này cũng phải kinh ngạc về những gì mà cô học trò nhỏ của ông đã và đang theo đuổi trong sự nghiệp đầy rẫy chông gai của mình:

"Cô ấy không giống những tay vợt còn lại. Tất nhiên, cô ấy phải làm một số việc cụ thể, đặc biệt là chăm sóc cơ thể của mình với một chút khác biệt. Nhưng như bạn có thể thấy, bây giờ cô ấy đã nằm trong top 300 tay vợt nữ dẫn đầu thế giới. Tôi nghĩ tiềm năng phát triển của cô ấy là không có giới hạn."

"Búp bê Nga" Maria Sharapova từng vô địch Grand Slam đầu tiên là Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi với việc phế ngôi hậu của đàn chị người Mỹ Serena Williams để trở thành người thứ 3 trẻ nhất trong lịch sử giành chức vô địch Wimbledon đơn nữ (sau Lottie Dod và Martina Hingis).

Biết đâu đấy, một ngày nào đó, cô gái thiếu 5 ngón tay chân Fran Jones sẽ lên đỉnh Grand Slam và chứng tỏ tinh thần chiến đấu luôn bất diệt trong con người cô?

